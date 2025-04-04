Що не можна залишати брудним після зими? 9 речей у домі, які часто забувають почистити

Шерстяні светри та верхній одяг

Перед тим як прибрати зимовий одяг на зберігання, його потрібно добре випрати або віддати в хімчистку. Якщо залишити його з плямами або часточками поту, це може призвести до появи неприємного запаху чи навіть шкідників. Не забудьте також випрати шапки, шарфи та рукавиці, які часто накопичують бруд, але рідко потрапляють до прання.

Деко та форми для випічки

Сезон випічки не закінчується ніколи, але після активного використання деко та форми потребують ґрунтовного чищення. Залишки жиру та випечених продуктів можуть пригоріти та ускладнити подальше використання. Для очищення можна використовувати соду, оцет або спеціальні засоби для видалення жирових забруднень.

Духовка

Якщо ви активно використовували духовку взимку, навесні їй точно потрібне генеральне прибирання. Усунення пригорілих залишків їжі зробить її не тільки чистішою, а й безпечнішою для приготування страв. Використовуйте натуральні засоби, як-от сода та лимонний сік, щоб уникнути агресивної хімії.

Килимки біля дверей

За зиму на вхідних килимках накопичується багато пилу, піску та солі, що приноситься разом із зимовим взуттям. Весна - ідеальний час, щоб їх витрусити, випрати або навіть замінити на нові. Чисті килимки допоможуть підтримувати порядок у домі та зменшити кількість пилу на підлозі.

Весняне прибирання створює порядок у домі на весь теплий сезон (фото: Freepik.com)

Ковдри та постільна білизна

Навесні варто замінити теплі зимові ковдри на легші літні варіанти. Перед тим як сховати зимову постіль, виперіть її та дайте висохнути на сонці - це позбавить вологу та поверне об’єм наповнювачу. Якщо ви залишаєте ковдру на місці, все одно освіжіть її після тривалого використання.

Вікна та москітні сітки

Після зими вікна вкриваються брудом та пилом, тому їхнє миття є важливою частиною весняного прибирання. Протріть скло з обох боків і не забудьте про москітні сітки, які також накопичують пил. Для глибокого очищення можна використати мильний розчин і м'яку щітку.

Декоративні подушки та пледи

Протягом холодних місяців подушки та пледи накопичують пил, шерсть домашніх тварин і плями від їжі чи напоїв. Весна - чудовий час, щоб випрати або хоча б провітрити ці речі на свіжому повітрі. Деякі подушки можна випрати повністю, а чохли легко освіжити в пральній машині.

Вуличні меблі та аксесуари

Якщо ви маєте садові меблі, перед початком літнього сезону їх варто ретельно очистити від пилу, павутиння та залишків зимового бруду. Подушки та текстильні елементи також потребують прання, особливо якщо вони зберігалися на відкритому повітрі. Чиста зона для відпочинку зробить літні вечори ще приємнішими.

Пляжні рушники та аксесуари

Готуючись до пляжного сезону, виперіть рушники, пляжні сумки та надувні матраци. Якщо вони зберігалися в коморі або гаражі, на них могли осісти пил і волога. Завчасна підготовка допоможе вам бути готовими до першого теплого дня на пляжі або біля басейну.