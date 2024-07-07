Що можна встигнути побачити у Івано-Франківську за вихідні: найцікавіші локації

Австрійська дирекція залізниці

Будівлю австрійської дирекції залізниці спроектував головний архітектор Ернст Баудіш. Споруджена в стилі еклектики, вона вражає своїм зовнішнім виглядом як жителів міста, так і його гостей.

Станіслав (стара назва Івано-Франківська) удостоївся честі стати центром регіональної дирекції залізниці Австро-Угорської імперії. Завдяки вигідному географічному положенню місто здобуло цей статус у 1882 році, а остаточне рішення прийняв директор державних залізниць Леон фон Білінський.

До початку Першої світової війни тут розташовувалася дирекція залізниці, потім - магістрат. Після Другої світової війни й до сьогодні будівля використовується як головний корпус медичного університету.

Австрійська дирекція залізниці (фото: Вікіпедія)

Бастіон

Фортечна галерея "Бастіон" знаходиться поруч з історичними залишками міського фортечного муру в Івано-Франківську. Фортеця була збудована у 1662 році на замовлення Андрія Потоцького. Архітектори бастіону вдало з’єднали рештки оборонної споруди із новим комплексом, який збудували у 2002 році.

Сучасна будівля, що нагадує історичний бастіон, охоплює фрагменти старовинного муру. Сам Бастіон має терасу для прогулянок та власне, галерею.

Також тут є магазини сувенірів та одягу, а також кафе. У 2012 році відкрили галерею сучасного мистецтва "Арт на Мур".

Бастіон (Фото: franyk.com)

Ковальські вироби

Щорічно в Івано-Франківську проходить ковальський фестиваль на день міста. Ковалі з різних регіонів Україну та не тільки, показують свої найкращі роботи та демонструють професійні вміння.

Під кінець фестивалю ковалі дарують місту якусь зі своїх скульптур. Позаяк, цій традиції вже 15 років, то у Франківську їх назбиралось доволі багато. Учасники фестивалю "Свято Ковалів" подарували місту "Букет майстрів", "Коло кованих кілець", "Дерево щастя" та багато інших скульптур, які можна знайти прогулюючись вуличками міста. І деякі з них вже мають свої цікаві та магічні легенди.

Дерево Щастя на головній алеї (фото: Вікімапія)

Колегіальний костел Діви Марії (художній музей)

Комплекс будівлі був закладений у другій половині 17 століття, що робить цю будівлю найстаршою у місті. У підземеллі є три крипти, одна із яких служила місцем поховання роду Потоцьких.

На сьогодні у костелі Діви Марії розміщений художній музей. Тут можна побачити галицькі ікони та барокові скульптури, серед яких роботи відомого українського скульптора Г. Пінзеля.

Музей також представляє мистецькі твори І. Труша, Ю. Панькевича, О. Кульчицької та інших. В експозиції є картини польських, німецьких, австрійських та італійських майстрів 18-20 століть.

Костел Діви Марії (Фото: Вікіпедія)

Палац Потоцьких

Цей палац звів польський коронний гетьман Андрій Потоцький для себе та своєї родини. Спершу будівля використовувалась як місце проживання сім’ї Потоцьких, а згодом стала військовим госпіталем. Зараз палац належить місту, тому тут часто влаштовують різні фестивалі та виставки, проводять концерти, а також організовують фотосесії.

Ворота входу до Палацу Потоцьких (фото: Вікіпедія)