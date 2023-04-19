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Що можна робити з залишками паски: цікаві та смачні ідеї

Що приготувати з паски (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Після святкування Великодня зазвичай залишається ще кілька пасок. У жодному разі не можна викидати залишки випічки чи іншої освяченої їжі у відро для сміття.

Що можна приготувати з пасок - читайте на Styler нижче.

Чому не можна викидати

Загалом перед приготуванням бажано розрахувати свої сили і зробити саме стільки пасок, щоб з'їсти їх усі до єдиної.

Наші предки часто закопували залишки великодньої їжі, а випічкою підгодовували птахів. У жодному разі не можна викидати залишки паски чи іншої освяченої їжі у відро для сміття.

Як використати залишки

Сухарі

Потрібно нарізати паски на квадратні шматочки середнього розміру і викласти на деко. Далі розігріти духовку до 100°C і вимкнути її, відправивши деко зі шматочками паски підсихати.

Такі смачні сухарі чудово підійдуть до чаю чи кави.

Основа для торта

Знадобиться приблизно 150 г паски та 100 г розм'якшеного вершкового масла. Пасу за допомогою блендера потрібно подрібнити до крихти.

Потім змішуємо крихту з вершковим маслом, викладаємо у форму для випікання, розподіливши суміш.

В розігріту духовку до 180°C потрібно відправити основу для торта з паски на 10-12 хвилин. Потім її можна використовувати для чизкейка або торта з кремом.

Приготувати десерт

З залишків паски можна зробити простий десерт. Паску потрібно викласти в глибоку місткість, залити йогуртом або згущеним молоком і відправити в холодильник, щоб підсохле тісто просочилося вологою.

В кінці десерт можна прикрасити ягодами чи натертим шоколадом.

Грінки на сніданок

Для такого способу необхідно нарізати паску потрібного розміру, обмокати в яєчної суміші та обсмажити з двох боків.

Далі такі грінки можна смачно їсти на сніданок.

Раніше ми повідомляли, що робити, щоб паска не черствіла.

Також ми писали, якими натуральними фарбниками фарбувати яйця без шкоди здоров'ю.

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