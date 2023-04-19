Что можно делать с остатками паски: интересные и вкусные идеи

После празднования Пасхи обычно остается еще несколько пасок. Ни в коем случае нельзя выбрасывать остатки выпечки или другой освященной пищи в мусорное ведро.
Что можно приготовить из пасок - читайте на Styler ниже.
В общем, перед приготовлением желательно рассчитать свои силы и сделать именно столько пасок, чтобы съесть их все до единой.
Наши предки часто закапывали остатки пасхальной еды, а выпечкой кормили птиц. Ни в коем случае нельзя выбрасывать остатки пасок или другой освященной пищи в мусорное ведро.
Сухари
Нужно нарезать паски на квадратные кусочки среднего размера и выложить на противень. Далее разогреть духовку до 100°C и выключить ее, отправив противень с кусочками паски подсыхать.
Такие вкусные сухари отлично подойдут к чаю или кофе.
Основа для торта
Понадобится примерно 150 г кулича и 100 г размягченного сливочного масла. Пасху с помощью блендера нужно измельчить до крошки.
Затем смешиваем крошку со сливочным маслом, выкладываем в форму для выпечки, распределив смесь.
В разогретую духовку до 180°C нужно отправить основу для торта с паски на 10-12 минут. Затем ее можно использовать для чизкейка или торта с кремом.
Приготовить десерт
Из остатков паски можно сделать простой десерт. Паску нужно выложить в глубокую емкость, залить йогуртом или сгущенкой и отправить в холодильник, чтобы подсохшее тесто пропиталось влагой.
В конце десерт можно украсить ягодами или натертым шоколадом.
Гренки на завтрак
Для такого способа необходимо нарезать паску нужного размера, обмокать в яичной смеси и обжарить с двух сторон.
Дальше такие гренки можно вкусно есть на завтрак.
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