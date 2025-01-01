Що не можна робити у перший день року, щоб не накликати негаразди

Позичати гроші

Предки вважали, що позичати комусь або в когось гроші на Святвечір, Щедрий вечір або Новий рік - до фінансової скрути. Зокрема, тоді проблеми з грошима залишатися аж до наступного Нового року.

Виносити сміття з дому

Це вірування могло дещо відрізнятися залежно від регіону. Наприклад, могли вносити сміття тільки з однієї частини хати, а можна виносити зовсім. Інакше можна випадково винести з дому щастя. Також в перший день нового року не варто виносити з дому догорілі свічки.

Сваритися та лаятися

Останній день грудня та перший день січня визначали стосунки в родині на наступний рік. Для того, щоб в сім'ї панувала злагода, важливо провести новорічні свята мирно та дружно.

Жінкам - заходити першими в будинок

Цей забобон пов'язаний з обрядами засівання. Раніше предки вірили, що першим дав силі має зайти чоловік - тоді він принесе власникам оселі щастя.

А якщо в перший день нового року перше в гості прийде жінка - можуть прийти нещастя.

Працювати

Новий рік сприймався як свято радості та забав, а не важкої роботи. Інакше наступний рік міг бути складним, і навіть зі збитками.

Відмовляти в допомозі

В перший день Нового року варто зробити хоча б одну добру справу. Тоді в наступному році в будь-якій діяльності буде супроводжувати удача.

Якщо ж відмовляти в допомозі - замість успіху будуть негаразди та складнощі.

Плакати

Попри те, що сум - природна емоція, пращури намагалися в перший день Нового року знаходити хороше в усіх речах.

Сум і думки про погане в перший день Нового року могли прикликати смуток або горе.