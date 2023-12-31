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Що не можна робити перед Новим роком, аби не накликати біду

Неділя 31 грудня 2023 18:00
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Що не можна робити перед Новим роком, аби не накликати біду Шо не можна робити перед Новим роком (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Досягти різних благ у новому році та залишити у минулому всі негаразди допоможуть певні правила, звичаї та традиції. Є певні прикмети та заборони, яких потрібно дотримуватися у Новий рік.

Що не можна робити перед Новим роком, аби не мати неприємностей, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

У підготовці матеріалу використані джерела: Good House, Українські прикмети, Інформатор

Що не можна робити перед Новим роком

  • За новорічним столом не можна сваритися - до нещастя
  • Розбитий посуд у святкову ніч принесе родині сварки та непорозуміння на 12 місяців
  • Новий рік потрібно зустрічати з грошима у кишенях - інакше рік пройде у бідності
  • Не можна спати у новорічну ніч - можна проспати своє щастя, і рік буде пустим
  • 1 січня не можна віддавати борги - увесь рік прийдеться щось віддавати
  • Не можна виконувати важку роботу 1 січня - весь рік пройде без відпочинку
  • На свято варто вдягнути обов'язково щось нове - інакше не буде удачі в особистому житті та діловій сфері
  • Під бій курантів закохані мають цілуватися - тоді їх стосунки будуть міцними
  • Молода дівчина має зробити на Новій рік подарунки семи малюкам, щоб вдало вийти заміж в новому році. Це приверне енергетику сім'ї та допоможе знайти половинку
  • Під бій курантів потрібно загадувати добре бажання - зле принесе негаразди
  • Хто чхає в ніч на 1 січня - буде щасливий у коханні
  • 1 січня першому покупцеві потрібно продати товар з великою знижкою - це приверне фінансову вдачу
  • Перед Новим роком потрібно викинути все з негативною енергетикою
  • Новорічний стіл має бути щедрим та багатим - щоб увесь рік був ситим та щедрим
  • Якщо розбилася новорічна іграшка - не переживайте, це гарна прикмета і потрібно загадати бажання
  • Вважається, що погано зустрічати Новий рік зі старими образами на серце. Пробачте своїм кривдникам і обов'язково прийміть вибачення. Це дозволить вам легко зустріти новий рік та провести його на позитивній ноті.
  • Хворіти в новорічну ніч – одна з самих поганих прикмет. Повір'я говорить про те, що майбутній рік буде не тільки складним матеріально, але і приверне до вас масу захворювань: застуди, інфекції, хронічні хвороби. Якщо відчуваєте найменший недуга, постарайтеся докласти максимальну кількість зусиль для того, щоб якомога швидше від нього позбавитися.
  • Плакати в новорічну ніч – погана прикмета. Вона говорить про те, що весь майбутній рік ви проведете в печалі, смутку, розлуки або проблеми, які постійно будуть вам псувати настрій і доводити до сліз. Намагайтеся вберегти себе від цього у святковий вечір, навіть якщо існує вагомий привід.
  • Їжу з новорічного столу не можна викидати – таким чином ви викинете з дому щастя.
  • Якщо новорічна ялина в будинку опустила свої гілки, то готуйтеся до того, що в найближчому майбутньому у вас можуть виникнути певні проблеми. А якщо навпаки, то чекайте хороших новин.

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