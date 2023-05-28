Що не можна робити перед іспитом для вдалої здачі: важливі народні прикмети

Прикмети про шкільні іспити

Більшість школярів дуже переживають через підсумкові тести та почуваються невпевнено, навіть якщо у них рівень знань дуже високий. Щоб набути більше впевненості у своїх силах, можна використати народні прикмети.

Що використовувало старше покоління:

У ніч перед іспитом конспект чи підручник клали під подушку. Вважається, що все, що ви вчили, - вляжеться у вашій голові та запам'ятається краще після сну на такій конструкції.

Перед сном покладіть біля ліжка плитку шоколаду, а вранці її з'їжте. Всі знання, які літали у вас у кімнаті перед іспитом, "вбралися" в насолоду. Окрім народних прикмет, шоколад має й іншу властивість – він допомагає покращити розумові здібності.

За добу до іспиту намагайтеся зробити якнайбільше добра іншим людям – про вас думатимуть добре і бажатимуть вам чогось хорошого. Така енергетика дозволить вам отримати добрий результат.

Вранці в день іспиту постарайтеся встати з ліжка з лівої ноги, а потім заходьте до кабінету для іспиту і навіть у будівлю – з лівої ноги. Усі папери (тести, квитки тощо) - тягніть лівою рукою.

Якщо хочете отримати певне завдання, схрестіть вказівний і середній пальці правої руки під час вибору.

Кожна людина має предмети, які приносять удачу. Це може бути прикраса, шкарпетки, шарф, хустка або будь-який елемент одягу. Використовуйте в день іспиту позитивну енергетику цих речей – надягніть це перед випробуванням. До речі, вважається, що успіх притягує синій колір. Але нікому не розповідайте про свої талісмани – це може позбавити їхньої енергетики.

Візьміть будь-яку прикрасу круглої форми, яка не розстібається – каблучку, цільний браслет, круглий шарф, гумка на руку. Подуйте в цю річ і одягніть на себе перед іспитом. Вважається, що це захисне коло, в яке ви загнали свою невдачу.

Перед іспитом переверніть всі стільці та табуретки в будинку ніжками догори. Ця прикмета дивна, але багато людей стверджують, що вона працює.

Дорогою на іспит звертайте увагу, кого зустрічаєте на вулиці – одразу після виходу з дому та біля навчального закладу. Якщо зустрінете чоловіка - удача точно на вашому боці. Якщо жінку - краще повторіть матеріал, можуть бути каверзні питання. Але тут є нюанс, вагітна жінка чи дама з повними сумками – до неймовірної вдачі.

Дорогою на іспит наступайте на всі невеликі камінці, але не відкидайте їх ногами. Так ви "зберете" удачу.

Перед іспитом зазвичай бажають "Ні пуху ні пера", а відповісти потрібно "До біса!". Багато років вважається, що цей діалог перед важливими випробуваннями приносить удачу та дозволяє пройти труднощі без проблем.

Коли людина вирушає складати іспит, її потрібно не хвалити, а навпаки - лаяти. У цьому процесі можуть брати участь як члени сім'ї, так і друзі. Але й тут є нюанс: не можна лаяти розумові здібності та називати людину дурною чи поганою – це притягує невдачу. Лаяти треба по-доброму.

Що категорично не можна робити перед іспитом

Крім прикмет, існують і дуже суворі заборони, пов'язані з тестами, іспитами та іншими важливими випробуваннями.

Перед іспитом категорично не можна стригти нігті, волосся, мити голову. Якщо доведеться здавати за тиждень кілька іспитів або тестів - ходити на них потрібно в одному й тому самому одязі. Особливо якщо перше випробування ви пройшли вдало.

Вважається, що з волоссям та нігтями обрізаються знання, а під час миття волосся вимивається важлива інформація. А помінявши одяг, можна злякати успіх.

Перед іспитом не можна нічого зашивати - можна "зашити пам'ять" та забути те, що вже вивчили раніше.

Повертатись, якщо ви щось забули вдома, перед іспитом категорично не можна. Намагайтеся заздалегідь усі кілька разів перевірити, щоб такої ситуації не виникало. Якщо ж без повернення обійтися ніяк не можна - мовчки зайдіть у будинок, подивіться на себе в дзеркало, поправте на собі одяг та привітайтеся зі своїм відображенням.

За день до іспиту не можна займатися прибиранням - мити підлогу, підмітати, виносити сміття. І не варто залишати підручники та зошити на столі відкритими, якщо вам потрібно терміново вийти кудись.

Ще один поганий знак напередодні іспиту – наступити на кришку люка. Це попередження про невдачу. Обов'язково одразу знайдіть дерев'яну поверхню, щоб позбутися негативної установки та "передати" її.

У жодному разі не сваріться з кимось напередодні важливої події, інакше витратите велику кількість енергії, яка вам потрібна буде на іспиті.

Є прикмета і для студентів - на сесії, якщо 1 іспит складено на відмінно, заліковку нікому показувати не потрібно, можуть наврочити.

Перед іспитом не можна користуватися чимось на халяву - скористатися купоном на їжу, проїхатися зайцем у транспорті, дозволити комусь за вас заплатити в кафе. Збирайте успіх для важливого моменту.