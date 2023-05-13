Що не можна робити з мікрохвильовкою: помилки, які точно зіпсують прилад

Не грійте певні види їжі

Яйця (в шкаралупі і зварені цілком) - при нагріванні в печі яйце вибухає.

Великі шматки смаженого чи відвареного м'яса - так само як із яйцями, м'ясо може вибухнути.

Буряк, селера і шпинат - нітрати в складі при високих температурах перетворюються на канцерогени.

Заморожене м'ясо - воно розморозиться нерівномірно, що загрожує появою хвороботворних бактерій.

Гострий перець - пекуча речовина в складі почне випаровуватися, а при відкритті дверцят ви ризикуєте отримати опік слизових.

Кисломолочна продукція - в мікрохвильовці вона "звернеться" і втратить свою харчову цінність.

Невідповідний посуд

Не можна ставити в мікрохвильову піч деякі види посуду та пакунки:

металеві вироби та консервні банки - будуть іскри і навіть може статися загоряння;

пластикові ланчбокси - вони розплавляться;

вироби з фольги - так само як з металевим посудом, фольга почне іскритися і може спалахнути;

паперові пакети - вони можуть загорітися, а клей (якщо він є там) - розплавитися;

кришталевий посуд - у його складі також є метали, які можуть вивести з ладу техніку.

А от скляний, керамічний і силіконовий посуд для мікрохвильовок підходить. Головне - ніякої позолоти і металевих окантовок.

Щоб перевірити, чи підходить ємність для мікрохвильовки, налийте в неї воду і потримайте хвилину на повній потужності. Якщо в результаті ємність холодна, а рідина всередині гаряча - все нормально, якщо навпаки - посуд не придатний для нагріву.

Оберіть правильний посуд для мікрохвильової печі (фото: freepik)

Що ще не можна робити в мікрохвильовці

Стерилізувати сухі банки

Прилад почне перегріватися і може вийти з ладу. Щоб простерилізувати банки, їх спочатку миють і заливають в кожну приблизно по 100 мл холодної води. Пропарюють в мікрохвильовці на найвищій потужності 10-12 хвилин

Сушити сухарі

Мікрохвильовка буде працювати коректно, якщо в продуктах, які ви хочете розігріти, є хоч якась кількість вологи. Горіхи, сухарі, сухофрукти, насіння тощо не варто сушити в печі.

Дуже холодні тарілки та чашки

Не варто ставити тарілку або чашку з холодильника в мікрохвильовку, через ризик, що посуд розколеться. Різкий перепад температури може спровокувати руйнування.