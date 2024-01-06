Водохреще 2024: що не можна робити з йорданською водою, щоб її не осквернити

За новим стилем Водохреще в Україні святкують 6 січня. Традиційно у цей день священники святять воду, яку віряни приносять додому, кроплять оселі і зберігають цілий рік, щоб використовувати у християнських обрядах.

Про те, що не можна робити із йорданською водою, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію священника Тихона Сергія Кульбабки у Facebook .

Чому йорданська вода не псується і де її краще зберігати

Освячена на Водохреще або Йордана вода називається Агіасма. У народі її ще називають йорданською. Та, яку освятили напередодні свята 5 січня ввечері, не відрізняється від тієї, яку освячують в саме свято Водохреще 6 січня.

Зберігати освячену воду потрібно біля ікон, і споживати "по ложечці", бажано натщесерце, при хворобі можна і частіше. Не варто її давати пити комусь із пляшки, краще окремо налити у кружку.

Освячена вода зберігається аж до наступного Йордана і вона не псується за цей час. Священник пояснює, що це відбувається не тому, що "іони срібла з хреста потрапляють у неї" (в переважній більшості наших храмів срібних хрестів немає), а від того, що вона освячена дією Святого Духа та відмолена молитвою та благословенням.

Що не можна робити з йорданською водою

Не можна святу воду комусь наливати "від себе", "через руку" або через лійку, або ставити пляшку зі святою водою на землю.

За словами священника, не варто обливатися у ванній при купанні святою водою, щоб одужати. А от запивати святою водою призначені ліки - можна.

Також заборонено носити йорданську воду чаклункам, "цілителям", екстрасенсам та відьмам для її "корекції". Такими діями людина заперечує існування Бога. Це оскверняє воду.

Не можна ворожити на йорданській воді навіть жартома чи для того, щоб дотриматись народних традицій.

Не варто окроплювати худобу та домашніх тварин - котів, собак, папуг і акваріумних рибок, бо вони можуть отримати стрес.

На Водохреще можна купатися здоровим людям в ополонці, але це далеко не обов’язково. Варто пам'ятати, що купання в ополонці не очищує від гріхів і не додає святості.