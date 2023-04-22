Що не можна робити з голкою, щоб не накликати біди: важливі прикмети

Що не можна робити

Згідно з прикметами, якщо голку випадково знайдено біля порогу чи на одязі, то її не можна піднімати руками. Краще її підняти ганчіркою, обов’язково зламати, а потім викинути подалі від дому.

Вважається, що таку голку можуть підкинути недоброзичливці, які хочуть, щоб людина мала проблеми зі здоров’ям чи грошима.

Якщо на підлозі валялася голка і людина випадково наступила на неї, то це обіцяє сварку з близькими людьми.

Також голку в домі не можна зберігати будь-де. У них має бути певне місце, яке закрите від сторонніх очей. Кажуть, що одного недоброго погляду достатньо для того, щоб голка перетворилася з оберега на джерело неприємностей.

Коли голка приносить щастя

Існує думка, якщо під час шиття зламалася голка, то будуть гарні новини і подарунки. Якщо дівчина вколола палець - до знайомства з цікавим хлопцем чи весілля.

Важливо, що не можна займатися шиттям в поганому настрої. Річ, зшита з поганими побажаннями, буде шкодити. Якщо робота дається важко, то нитка буде плутатися.

До того ж не можна шити перед дорогою, щоб не зашити шлях і він був вдалим. Також не можна зашивати на собі чи комусь іншому. При гострій потребі той, на якому шиють, повинен взяти в рот нитку.