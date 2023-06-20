Що не можна позичати сусідам, щоб не накликати біду: 6 заборонених предметів

Гроші

Існує прикмета, яка попереджає, що не можна позичити комусь останні гроші - до неприємностей та злиднів.

Однак, якщо в борг просить багата людина, то при поверненні вона також поділиться своїм успіхом.

Також не можна давати гроші в ніч на понеділок перед великим святом або в день народження дитини.

Окрім того, якщо хтось у сім’ї вирушив у далеку дорогу, не позичайте і не беріть у борг гроші.

Хліб та сіль

Згідно з прикметою, не можна позичити комусь останній шматок хліба, інакше прийде безгрошів’я до родини.

Також не передавайте його через поріг або після заходу сонця, інакше чекайте непорозумінь у сім’ї.

Якщо брати сіль у борг, то можна залучити проблеми у сім’ї чи на роботі. Важливо, якщо позичали комусь сіль, не беріть її назад.

Одяг

Одяг зберігає у собі енергетику господаря. Позичайте його лише у випадках, коли знаєте, що людина має добрі наміри.

Це може бути хтось із близьких чи рідних. Якщо людині одяг дуже потрібний, візьміть за нього декілька копійок.

Посуд

Посуд накопичує енергетику житла та сім’ї. Не зберігайте бите кухонне обладнання, інакше доля буде розбита.

Не давайте в борг посуд для похорону.

Віник

Цей предмет має потужну енергетику. Якщо позичити його комусь, то будинок залишиться без захисту і прийдуть неприємності.

Цукор

Разом з солодкими кристалами будинок може покинути і сімейне щастя, з'явиться непорозуміння між членами родини, відносини погіршаться. Так що сусідам варто відмовити в такому проханні, або дати закриту упаковку.