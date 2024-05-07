Що можна і не можна робити на Івана Богослова та як правильно молитися

Про те, що можна і не можна робити, та як помолитись у це свято, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Історія свята

Іван Богослов є дуже шанованим християнським святим. Він був одним з 12 апостолів Ісуса Христа і належав до його улюблених учнів. Також святий був євангелістом та автором кількох творів Нового Завіту.

Іван згадується у всіх чотирьох Євангеліях. Він єдиний з апостолів, який помер власною смертю у глибокій старості.

Святий після Успіння Матері Божої пішов по малоазійських містах, щоб проповідувати Євангеліє.Там апостола схопили іновірці та засудили до смерті.

Івана довго піддавали тортурам, але ні отрута, ні інші кари його не брали. Язичники подумали, що він безсмертний і вислали його на довічне заслання на острів Патмос, де святий прожив багато років. Пізніше імператор Нерва звільнив Івана з іншими в'язнями. Вважається, що він прожив близько 100 років.

Що можна і не можна робити на Івана Богослова

У цей день заведено молитися за здоров'я ближніх і про відпущення гріхів. Варто піти до церкви на службу Божу. Також потрібно помолитися до святого Івана Богослова й просити у нього допомоги у розв'язанні проблем, зцілення від хвороб, сімейного щастя та добробуту.

Що не можна робити:

лихословити й ображатися

важко працювати, прибирати, що-небудь лагодити чи виконувати іншу хатню роботу

прати, прасувати, шити одяг, бо він невдовзі стане непридатним до використання

сваритися з близькими, бо навіть незначні конфлікти можуть призвести до розриву стосунків

зловживати спиртними напоями

ворожити

Найсильніша молитва до Івана Богослова

"О, великий і всехвальний апостоле і євангелісте Іване Богослове, наперснику Христа, добрий наш заступнику і швидкий помічнику!

Вмоли Господа, Бога нашого, дарувати нам відпущення гріхів, які ми вчинили в житті своєму ділом, словом, думками й всіма нашими почуттями.

А при кончині нашій допоможи нам, грішним (ім'я), пройти митарства і позбутись вічної муки.

Твоїм заступництвом прославляємо Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас і на віки віків". Амінь.