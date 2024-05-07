Что можно и нельзя делать на Ивана Богослова и как правильно молиться

О том, что можно и нельзя делать, и как помолиться в этот праздник, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История праздника

Иоанн Богослов является очень почитаемым христианским святым. Он был одним из 12 апостолов Иисуса Христа и принадлежал к числу его любимых учеников. Также святой был евангелистом и автором нескольких произведений Нового Завета.

Иоанн упоминается во всех четырех Евангелиях. Он единственный из апостолов, который умер собственной смертью в глубокой старости.

Святой после Успения Матери Божьей пошел по малоазиатским городам, чтобы проповедовать Евангелие. Там апостола схватили иноверцы и приговорили к смерти.

Ивана долго подвергали пыткам, но он устоял и перед ядом, и перед другими наказами. Язычники решили, что он бессмертен и выслали его в пожизненную ссылку на остров Патмос, где святой прожил много лет. Позже император Нерва освободил Ивана с другими заключенными. Считается, что он прожил около 100 лет.

Что можно и нельзя делать на Ивана Богослова

В этот день принято молиться о здоровье ближних и об отпущении грехов. Стоит пойти в церковь на службу Божью. Нужно помолиться святому Ивану Богослову и просить у него помощи в решении проблем, исцеления от болезней, семейного счастья и благополучия.

Что нельзя делать:

злословить и обижаться

тяжело работать, убирать, что-нибудь чинить или выполнять другую домашнюю работу

стирать, гладить, шить одежду, потому что она вскоре станет непригодной к использованию

ссориться с близкими, потому что даже незначительные конфликты могут привести к разрыву отношений

злоупотреблять спиртными напитками

гадать

Самая сильная молитва к Ивану Богослову

"О, великий и всехвальный апостол и евангелист Иоанн Богослов, наперсник Христа, добрый наш покровитель и скорый помощник!

Умоли Господа, Бога нашего, даровать нам отпущение грехов, которые мы совершили в жизни своей делом, словом, мыслями и всеми нашими чувствами.

А при кончине нашей помоги нам, грешным (имя), пройти мытарства и избавиться от вечной муки.

Твоим покровительством прославляем Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне, постоянно и во веки веков". Аминь.