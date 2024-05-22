Що можна і чого не можна робити при чищенні ремінця Apple Watch

Нещодавнє дослідження показало, що наші ремінці розумного годинника Apple Watch є домом для небезпечних бактерій, що підкреслює важливість їх регулярного чищення. Але варто знати про те, як правильно та безпечно їх чистити, щоб не завдати шкоди.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на провідний сайт новин 9to5Mac, який спеціалізується на iPhone, iPad і Mac.
Нове дослідження із забруднення розумного годинника, опубліковане в 2023 році, показало, що 95 відсотків з них були покриті бактеріями. І, на подив дослідників, результати показали, що 85 відсотків вивчених ремінців містили види Staphylococcus, які можуть викликати стафілококові інфекції.
Чим не можна чистити ремінець
Які засоби підійдуть для чищення ремінців Apple Watch
Серветки Clorox (фото: ABC News)
Флосс-зубочистки DenTek Fresh Clean (фото: Prom.ua)
Ультрафіолетовий стерилізатор (фото: ROZETKA)
Зніміть акуратно ремінець з Apple Watch.
Протріть його чистою тканиною з мікрофібри, за необхідності злегка змочіть тканину дистильованою водою.
Apple зазначає, що для чищення силіконових, гумових або тканинних ремінців можна використовувати м'яке мило.
Для дезінфекції силіконових, гумових або металевих ремінців використовуйте серветку Clorox або 70-відсотковий ізопропіловий/етиловий спирт на тканині і протріть її.
Щоб продезінфікувати ремінець з будь-якого матеріалу, ви можете використовувати ультрафіолетовий стерилізатор, але майте на увазі, що це може призвести до більш швидкого старіння шкіряних ремінців або швидшого вицвітання тканинних ремінців.
Використовуйте зубочистку для видалення сміття з важкодоступних місць.
Висушіть тканиною і дайте шкіряним ремінцям повністю висохнути, перш ніж знову підключати їх до Apple Watch.
Раніше ми писали про корисні дії, які Apple Watch можуть робити без iPhone.
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