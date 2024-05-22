Что можно и чего нельзя делать при чистке ремешка Apple Watch

Недавнее исследование показало, что наши ремешки умных часов Apple Watch являются домом для опасных бактерий, что подчеркивает важность их регулярной чистки. Но стоит знать о том, как правильно и безопасно их чистить, чтобы не нанести вред.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий новостной сайт 9to5Mac, который специализируется на iPhone, iPad и Mac.
Новое исследование по загрязнению умных часов, опубликованное в 2023 году, показало, что 95 процентов из них были покрыты бактериями. И, к удивлению исследователей, результаты показали, что 85 процентов изученных ремешков содержали виды Staphylococcus, которые могут вызывать стафилококковые инфекции.
Чем нельзя чистить ремешок
Какие средства подойдут для чистки ремешков Apple Watch
Салфетки Clorox (фото: ABC News)
Флосс-зубочистки DenTek Fresh Clean (фото: Prom.ua)
Ультрафиолетовый стерилизатор (фото: ROZETKA)
Снимите аккуратно ремешок с Apple Watch.
Протрите его чистой тканью из микрофибры, при необходимости слегка смочите ткань дистиллированной водой.
Apple отмечает, что для чистки силиконовых, резиновых или тканевых ремешков можно использовать мягкое мыло.
Для дезинфекции силиконовых, резиновых или металлических ремешков используйте салфетку Clorox или 70-процентный изопропиловый/этиловый спирт на ткани и протрите ее.
Чтобы продезинфицировать ремешок из любого материала, вы можете использовать ультрафиолетовый стерилизатор, но имейте в виду, что это может привести к более быстрому старению кожаных ремешков или более быстрому выцветанию тканевых ремешков.
Используйте зубочистку, чтобы удалить мусор из труднодоступных мест.
Высушите тканью и дайте кожаным ремешкам полностью высохнуть, прежде чем снова подключать их к Apple Watch.
Раньше мы писали про полезные действия, которые Apple Watch могут делать без iPhone.
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