Что можно и чего нельзя делать при чистке ремешка Apple Watch

Новое исследование по загрязнению умных часов, опубликованное в 2023 году, показало, что 95 процентов из них были покрыты бактериями. И, к удивлению исследователей, результаты показали, что 85 процентов изученных ремешков содержали виды Staphylococcus, которые могут вызывать стафилококковые инфекции.

Как чистить ремешки Apple Watch

Чем нельзя чистить ремешок

Не чистите браслет абразивным чистящим средством или тканью

Не используйте салфетки Clorox или спирт для очистки кожаных или тканевых ремешков

Не замачивайте кожаные ремешки в воде или чистящих средствах

Не используйте перекись водорода или отбеливатель

Какие средства подойдут для чистки ремешков Apple Watch

Чистая ткань из микрофибры или что-то подобное

Салфетка Clorox или 70-процентный спирт только для Apple Solo Loop, Sport Band, Nike Sport Band, Ocean Band или металлического ремешка (или аналогичных силиконовых, резиновых)

Салфетки Clorox (фото: ABC News)

Флосс-зубочистки DenTek Fresh Clean

Флосс-зубочистки DenTek Fresh Clean (фото: Prom.ua)

Ультрафиолетовый стерилизатор для телефонов

Ультрафиолетовый стерилизатор (фото: ROZETKA)

Как очистить ремешок Apple Watch

Снимите аккуратно ремешок с Apple Watch.

Протрите его чистой тканью из микрофибры, при необходимости слегка смочите ткань дистиллированной водой.

Apple отмечает, что для чистки силиконовых, резиновых или тканевых ремешков можно использовать мягкое мыло.

Для дезинфекции силиконовых, резиновых или металлических ремешков используйте салфетку Clorox или 70-процентный изопропиловый/этиловый спирт на ткани и протрите ее.

Чтобы продезинфицировать ремешок из любого материала, вы можете использовать ультрафиолетовый стерилизатор, но имейте в виду, что это может привести к более быстрому старению кожаных ремешков или более быстрому выцветанию тканевых ремешков.

Используйте зубочистку, чтобы удалить мусор из труднодоступных мест.

Высушите тканью и дайте кожаным ремешкам полностью высохнуть, прежде чем снова подключать их к Apple Watch.