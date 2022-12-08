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Що має бути у базовій аптечці українця взимку: список

Що потрібно покласти в базову аптечку взимку (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Зима в Україні цього року може виявитися непростою. І українців закликають підготуватись до різних варіантів розвитку подій. Крім необхідних речей та їжі, варто подбати також і про аптечку.

У Telegram-каналі МОЗ опублікували список медикаментів та потрібних речей в аптечці, які обов'язково мають бути цієї зими.

Що має бути в кожній аптечці

Перегляньте вашу аптечку і додайте туди те, чого не вистачає. Або зберіть повністю нову, якщо у вас немає звички тримати ліки вдома. Це дозволить вам почуватися впевненіше у разі непередбачених ситуацій зі здоров'ям.

  • Знеболювальні та жарознижувальні (парацетамол, ібупрофен)
  • Розчин для відновлення водно-сольового балансу при отруєнні та сорбенти (на основі діоксиду кремнію - НЕ чорне активоване вугілля)
  • Антисептичний засіб (хлоргексидин, 70% спирт тощо)
  • Крем від алергії (активна речовина: дифенгідрамін) або таблетки (активні речовини: лоратадин, цетизирин тощо)
  • Стерильний фізрозчин для промивання ран
  • Краплі для промивання очей

Також в аптечку варто покласти:

Еластичні бинти

Безпечні шпильки

Стерильні рукавички

Пінцет

Ножиці

Неспиртові серветки

Термометр

Пластирі (у тому числі й для очей)

Стерильні бинти

Трикутні (косинкові) пов'язки

Медики також рекомендують в умовах воєнного часу додати до аптечки якісний турнікет для зупинки крові та навчитися ним користуватися. Джгут, який використовують для забору крові з вени – не підходить!

Також у МОЗ не рекомендують тримати у домашній аптечці антибіотики, гормональні препарати, ліки з дифенгідраміном чи метимізолом.

Крім того, до аптечки можна додати препарати, які на постійній основі приймає хтось із членів сім'ї.

До речі, раніше ми писали про те, що названо ліки "від застуди", які не працюють.

А ще розповідали, які ліки для серця зовсім не працюють.

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аптечкаМінстерство охорони здоров'я України