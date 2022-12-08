Що має бути у базовій аптечці українця взимку: список

Зима в Україні цього року може виявитися непростою. І українців закликають підготуватись до різних варіантів розвитку подій. Крім необхідних речей та їжі, варто подбати також і про аптечку.
У Telegram-каналі МОЗ опублікували список медикаментів та потрібних речей в аптечці, які обов'язково мають бути цієї зими.
Перегляньте вашу аптечку і додайте туди те, чого не вистачає. Або зберіть повністю нову, якщо у вас немає звички тримати ліки вдома. Це дозволить вам почуватися впевненіше у разі непередбачених ситуацій зі здоров'ям.
Еластичні бинти
Безпечні шпильки
Стерильні рукавички
Пінцет
Ножиці
Неспиртові серветки
Термометр
Пластирі (у тому числі й для очей)
Стерильні бинти
Трикутні (косинкові) пов'язки
Також у МОЗ не рекомендують тримати у домашній аптечці антибіотики, гормональні препарати, ліки з дифенгідраміном чи метимізолом.
Крім того, до аптечки можна додати препарати, які на постійній основі приймає хтось із членів сім'ї.
До речі, раніше ми писали про те, що названо ліки "від застуди", які не працюють.
А ще розповідали, які ліки для серця зовсім не працюють.