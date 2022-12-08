Что должно быть в базовой аптечке украинца зимой: список

Зима в Украине в этом году может оказаться непростой. И украинцев призывают подготовиться к разным вариантам развития событий. Кроме необходимых вещей и пищи, стоит позаботиться также и об аптечке.
В МОЗ составили список медикаментов и нужных вещей в аптечке, которые обязательно должны быть этой зимой.
Пересмотрите вашу аптечку и добавьте туда то, чего не хватает. Или же соберите полностью новую, если у вас нет привычки держать лекарства дома. Это позволит вам чувствовать себя более уверенно в случае непредвиденных ситуаций со здоровьем.
Эластичные бинты
Безопасные булавки
Стерильные перчатки
Пинцет
Ножницы
Неспиртовые салфетки
Термометр
Пластыри (в том числе и для глаз)
Стерильные бинты
Треугольные (косынковые) повязки
Также в МОЗ не рекомендуют держать в домашней аптечке антибиотики, гормональные препараты, лекарства с дифенгидрамином или метимизолом.
Кроме того, в аптечку можно добавить препараты, которые на постоянной основе принимает кто-то из членов семьи.
Кстати, ранее мы писали о том, что названы лекарства "от простуды", которые не работают.
А еще рассказывали о том, какие лекарства для сердца совсем не работают.