Що купити на великодній стіл вже зараз, щоб зекономити купу грошей

Світле Христове Воскресіння - Великдень - вважається одним із найважливіших християнських свят. Його дата змінюється щороку - залежно від календаря - проте українці вже зараз можуть купити низку продуктів для великоднього столу. Це допоможе зекономити і час, і гроші.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Traditions.in.ua, Harchi.info.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про традиційні великодні страви, а також продукти, які можна купити вже зараз.

Традиційні великодні страви

Традиційними великодніми стравами вважають, перш за все, ті, що освячуються в церкві та споживаються під час великоднього родинного сніданку.

Наші предки святили здебільшого ту їжу, яку не мали змоги вживати до свята - у період Великого посту. Йдеться про яйця, сир, масло, шинку, ковбаси тощо.

В цілому, на думку більшості людей, у традиційному великодньому кошику обов'язково повинні бути:

паска - символ Воскресіння та духовної поживи

яйця (крашанки) - символ Всесвіту, духовної повноти, достатку, руху, цілісності

масло та сир (молочні продукти) - символ зв'язку людей та Ісуса Христа

шинка та ковбаса - символ прощення

сіль - символ тієї гіркоти, яку має пізнати кожен християнин, очищаючись від гріхів, оберіг від злих очей

гіркий хрін - символ сили та здоров'я

Інші страви святкового столу пов'язані не так з релігійними звичаями, як з характерними для сезону продуктами й кулінарними традиціями регіону чи родини.

Це можуть бути різноманітні м'ясні страви (холодець, рулети й т.ін.), пироги, закуски, рибні страви, овочі й салати, фрукти, тістечка тощо.

Не забувають більшість українців поставити на стіл також різноманітні напої (в тому числі й алкогольні).

Великодній кошик можна прикрасити миртою або іншою "зеленню" (ілюстрація: pixabay.com)

Що купити для великоднього столу вже зараз

Напередодні свят як мережі супермаркетів, так і приватні підприємці можуть суттєво підвищувати вартість найбільш популярних продуктів. Не виключенням може стати й Великдень.

З огляду на це низку продуктів для великоднього столу та інгредієнтів для приготування страв (які не псуються впродовж тривалого часу) можна придбати вже зараз: