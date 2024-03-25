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Що купити на великодній стіл вже зараз, щоб зекономити купу грошей

Понеділок 25 березня 2024 16:40
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Що купити на великодній стіл вже зараз, щоб зекономити купу грошей Готуватися до Великодня можна вже зараз (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Світле Христове Воскресіння - Великдень - вважається одним із найважливіших християнських свят. Його дата змінюється щороку - залежно від календаря - проте українці вже зараз можуть купити низку продуктів для великоднього столу. Це допоможе зекономити і час, і гроші.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про традиційні великодні страви, а також продукти, які можна купити вже зараз.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Traditions.in.ua, Harchi.info.

Традиційні великодні страви

Традиційними великодніми стравами вважають, перш за все, ті, що освячуються в церкві та споживаються під час великоднього родинного сніданку.

Наші предки святили здебільшого ту їжу, яку не мали змоги вживати до свята - у період Великого посту. Йдеться про яйця, сир, масло, шинку, ковбаси тощо.

В цілому, на думку більшості людей, у традиційному великодньому кошику обов'язково повинні бути:

  • паска - символ Воскресіння та духовної поживи
  • яйця (крашанки) - символ Всесвіту, духовної повноти, достатку, руху, цілісності
  • масло та сир (молочні продукти) - символ зв'язку людей та Ісуса Христа
  • шинка та ковбаса - символ прощення
  • сіль - символ тієї гіркоти, яку має пізнати кожен християнин, очищаючись від гріхів, оберіг від злих очей
  • гіркий хрін - символ сили та здоров'я

Інші страви святкового столу пов'язані не так з релігійними звичаями, як з характерними для сезону продуктами й кулінарними традиціями регіону чи родини.

Це можуть бути різноманітні м'ясні страви (холодець, рулети й т.ін.), пироги, закуски, рибні страви, овочі й салати, фрукти, тістечка тощо.

Не забувають більшість українців поставити на стіл також різноманітні напої (в тому числі й алкогольні).

Що купити на великодній стіл вже зараз, щоб зекономити купу грошей

Великодній кошик можна прикрасити миртою або іншою "зеленню" (ілюстрація: pixabay.com)

Що купити для великоднього столу вже зараз

Напередодні свят як мережі супермаркетів, так і приватні підприємці можуть суттєво підвищувати вартість найбільш популярних продуктів. Не виключенням може стати й Великдень.

З огляду на це низку продуктів для великоднього столу та інгредієнтів для приготування страв (які не псуються впродовж тривалого часу) можна придбати вже зараз:

  • інгредієнти для паски (цукрова пудра, ванільний цукор, родзинки (чи інші сухофрукти), цукати, ультрапастеризоване молоко, дріжджі, декоративна посипка тощо)
  • хрін для освячення
  • сіль для освячення й приготування страв
  • вершкове масло для освячення й приготування страв (його можна зберігати в морозильній камері впродовж тривалого часу)
  • соняшникову олію для приготування страв
  • борошно
  • макарони або крупи
  • цукор
  • мед
  • оцет
  • соуси
  • спеції
  • крохмаль
  • соду
  • консервовані овочі (огірки, помідори, кукурудза, горошок і т.ін.)
  • консервовані фрукти (ананас, персик і т.ін.)
  • консерви (рибні чи м'ясні)
  • квасолю чи інші бобові
  • горіхи
  • м'ясо чи фарш (якщо для запланованих вами страв підійдуть розморожені м'ясні інгредієнти)
  • сало
  • м'ясні делікатеси (буженина чи ковбаси у вакуумній упаковці)
  • твердий сир (у вакуумній упаковці)
  • напої (безалкогольні та алкогольні)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли святкують Великдень за новим календарем в Україні та світі.

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