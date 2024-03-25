Що купити на великодній стіл вже зараз, щоб зекономити купу грошей
Світле Христове Воскресіння - Великдень - вважається одним із найважливіших християнських свят. Його дата змінюється щороку - залежно від календаря - проте українці вже зараз можуть купити низку продуктів для великоднього столу. Це допоможе зекономити і час, і гроші.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про традиційні великодні страви, а також продукти, які можна купити вже зараз.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Traditions.in.ua, Harchi.info.
Традиційні великодні страви
Традиційними великодніми стравами вважають, перш за все, ті, що освячуються в церкві та споживаються під час великоднього родинного сніданку.
Наші предки святили здебільшого ту їжу, яку не мали змоги вживати до свята - у період Великого посту. Йдеться про яйця, сир, масло, шинку, ковбаси тощо.
В цілому, на думку більшості людей, у традиційному великодньому кошику обов'язково повинні бути:
- паска - символ Воскресіння та духовної поживи
- яйця (крашанки) - символ Всесвіту, духовної повноти, достатку, руху, цілісності
- масло та сир (молочні продукти) - символ зв'язку людей та Ісуса Христа
- шинка та ковбаса - символ прощення
- сіль - символ тієї гіркоти, яку має пізнати кожен християнин, очищаючись від гріхів, оберіг від злих очей
- гіркий хрін - символ сили та здоров'я
Інші страви святкового столу пов'язані не так з релігійними звичаями, як з характерними для сезону продуктами й кулінарними традиціями регіону чи родини.
Це можуть бути різноманітні м'ясні страви (холодець, рулети й т.ін.), пироги, закуски, рибні страви, овочі й салати, фрукти, тістечка тощо.
Не забувають більшість українців поставити на стіл також різноманітні напої (в тому числі й алкогольні).
Великодній кошик можна прикрасити миртою або іншою "зеленню" (ілюстрація: pixabay.com)
Що купити для великоднього столу вже зараз
Напередодні свят як мережі супермаркетів, так і приватні підприємці можуть суттєво підвищувати вартість найбільш популярних продуктів. Не виключенням може стати й Великдень.
З огляду на це низку продуктів для великоднього столу та інгредієнтів для приготування страв (які не псуються впродовж тривалого часу) можна придбати вже зараз:
- інгредієнти для паски (цукрова пудра, ванільний цукор, родзинки (чи інші сухофрукти), цукати, ультрапастеризоване молоко, дріжджі, декоративна посипка тощо)
- хрін для освячення
- сіль для освячення й приготування страв
- вершкове масло для освячення й приготування страв (його можна зберігати в морозильній камері впродовж тривалого часу)
- соняшникову олію для приготування страв
- борошно
- макарони або крупи
- цукор
- мед
- оцет
- соуси
- спеції
- крохмаль
- соду
- консервовані овочі (огірки, помідори, кукурудза, горошок і т.ін.)
- консервовані фрукти (ананас, персик і т.ін.)
- консерви (рибні чи м'ясні)
- квасолю чи інші бобові
- горіхи
- м'ясо чи фарш (якщо для запланованих вами страв підійдуть розморожені м'ясні інгредієнти)
- сало
- м'ясні делікатеси (буженина чи ковбаси у вакуумній упаковці)
- твердий сир (у вакуумній упаковці)
- напої (безалкогольні та алкогольні)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли святкують Великдень за новим календарем в Україні та світі.
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