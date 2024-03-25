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Что купить на пасхальный стол уже сейчас, чтобы сэкономить кучу денег

Понедельник 25 марта 2024 16:40
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Что купить на пасхальный стол уже сейчас, чтобы сэкономить кучу денег Готовиться к Пасхе можно уже сейчас (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Светлое Христово Воскресение - Пасха - считается одним из важнейших христианских праздников. Его дата меняется ежегодно - в зависимости от календаря - однако украинцы уже сейчас могут купить ряд продуктов для пасхального стола. Это поможет сэкономить и время, и деньги.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о традиционных пасхальных блюдах, а также продуктах, которые можно купить уже сейчас.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Traditions.in.ua, Harchi.info.

Традиционные пасхальные блюда

Традиционными пасхальными блюдами считают, прежде всего, те, которые освящают в церкви и едят во время пасхального семейного завтрака.

Наши предки святили в основном ту пищу, которую не могли употреблять до праздника - в период Великого поста. Речь идет о яйцах, сыре, масле, ветчине, колбасах и т.д.

В целом, по мнению большинства людей, в традиционной пасхальной корзине обязательно должны быть:

  • пасха (кулич) - символ Воскресения и духовной пищи
  • яйца (крашенки) - символ Вселенной, духовной полноты, изобилия, движения, целостности
  • масло и сыр (молочные продукты) - символ связи людей и Иисуса Христа
  • ветчина и колбаса - символ прощения
  • соль - символ той горечи, которую должен познать каждый христианин, очищаясь от грехов, оберег от злых глаз
  • горький хрен - символ силы и здоровья

Другие блюда праздничного стола связаны не столько с религиозными обычаями, сколько с характерными для сезона продуктами и кулинарными традициями региона или семьи.

Это могут быть разнообразные мясные блюда (холодец, рулеты и т.д.), пироги, закуски, рыбные блюда, овощи и салаты, фрукты, пирожные и т.д.

Не забывают большинство украинцев поставить на стол также разнообразные напитки (в том числе и алкогольные).

Что купить на пасхальный стол уже сейчас, чтобы сэкономить кучу денег

Пасхальную корзину можно украсить миртом или другой "зеленью" (иллюстрация: pixabay.com)

Что купить для пасхального стола уже сейчас

В канун праздников как сети супермаркетов, так и частные предприниматели могут существенно повышать стоимость наиболее популярных продуктов. Не исключением может стать и Пасха.

Учитывая это, ряд продуктов для пасхального стола и ингредиентов для приготовления блюд (которые не портятся в течение длительного времени) можно приобрести уже сейчас:

  • ингредиенты для пасхи, кулича (сахарная пудра, ванильный сахар, изюм (или другие сухофрукты), цукаты, ультрапастеризованное молоко, дрожжи, декоративная посыпка и т.д.)
  • хрен для освящения
  • соль для освящения и приготовления блюд
  • сливочное масло для освящения и приготовления блюд (его можно хранить в морозильной камере в течение длительного времени)
  • подсолнечное масло для приготовления блюд
  • мука
  • макароны или крупы
  • сахар
  • мед
  • уксус
  • соусы
  • специи
  • крахмал
  • соду
  • консервированные овощи (огурцы, помидоры, кукуруза, горошек и т.п.)
  • консервированные фрукты (ананас, персик и т.п.)
  • консервы (рыбные или мясные)
  • фасоль или другие бобовые
  • орехи
  • мясо или фарш (если для запланированных блюд подойдут размороженные мясные ингредиенты)
  • сало
  • мясные деликатесы (буженина или колбасы в вакуумной упаковке)
  • твердый сыр (в вакуумной упаковке)
  • напитки (безалкогольные и алкогольные)

Напомним, ранее мы рассказывали, когда празднуют Пасху по новому календарю в Украине и мире.

Читайте также, когда Украина переходит на летнее время и куда переводить часы.

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