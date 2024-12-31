Що корисніше: яблуко чи груша? Названо остаточну відповідь

Яблука та груші - доступні фрукти, які можна знайти у магазинах майже цілий рік. Вони є джерелом важливих вітамінів і корисних речовин, які позитивно впливають на організм. Проте фахівці наголошують на деяких особливостях їх вживання, залежно від стану здоров’я та сезону.
Що корисніше - яблуко чи груша, читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
За словами експертів, яблуко - це справжній суперфрукт. Воно багате на пектин, який сприяє роботі печінки, шлунка та підшлункової залози. У яблуках також містяться:
Одна з головних порад: з’їдати хоча б одне яблуко щодня, щоб підтримувати організм у гарній формі.
Груша, хоч і дорожча взимку, має свої унікальні властивості. Щоденне вживання цього фрукта:
Груша також містить фолієву кислоту, яка важлива для кровообігу, та особливо корисна для чоловіків. Однак через високий вміст цукру людям із цукровим діабетом слід бути обережними.
Яблука та груші - це простий і смачний спосіб підтримати своє здоров’я. Вони не лише зміцнюють організм, а й допомагають боротися з низкою хвороб, якщо вживати їх правильно та регулярно.
Нагадаємо, що ми писали про фрукт, що покращує настрій та життєвий тонус.
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В матеріалі використано такі джерела - Instagram лікаря Юрія Габорця, Nutrients, Eat this, not That.