Що корисніше: яблуко чи груша? Названо остаточну відповідь

Нагадаємо, що ми писали про фрукт, що покращує настрій та життєвий тонус.

Читайте про 6 корисних зимових фруктів, яких варто наїстися в сезон.

В матеріалі використано такі джерела - Instagram лікаря Юрія Габорця, Nutrients, Eat this, not That.