Что полезнее: яблоко или груша? Назван окончательный ответ

Яблоки и груши - доступные фрукты, которые можно найти в магазинах почти круглый год. Они являются источником важных витаминов и полезных веществ, которые положительно влияют на организм. Однако специалисты отмечают некоторые особенности их употребления, в зависимости от состояния здоровья и сезона.
Что полезнее - яблоко или груша, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
По словам экспертов, яблоко - это настоящий суперфрукт. Оно богато пектином, который способствует работе печени, желудка и поджелудочной железы. В яблоках также содержатся:
Один из главных советов: съедать хотя бы одно яблоко ежедневно, чтобы поддерживать организм в хорошей форме.
Груша, хоть и дороже зимой, имеет свои уникальные свойства. Ежедневное употребление этого фрукта:
Груша также содержит фолиевую кислоту, которая важна для кровообращения, и особенно полезна для мужчин. Однако из-за высокого содержания сахара людям с сахарным диабетом следует быть осторожными.
Яблоки и груши - это простой и вкусный способ поддержать свое здоровье. Они не только укрепляют организм, но и помогают бороться с рядом болезней, если употреблять их правильно и регулярно.
Напомним, что мы писали о фрукте, который улучшает настроение и жизненный тонус.
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В материале использованы следующие источники - Instagram врача Юрия Габорца, Nutrients, Eat this, not That.