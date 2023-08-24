Що категорично не можна робити сьогодні - у День Незалежності

Не використовуйте свято для провокацій

День Незалежності - це час для єднання, а не розбрату. Уникайте провокацій, конфліктів та розповсюдження негативної енергії.

Не порушуйте громадський порядок

Святкування не повинно втратити свою позитивну ауру через порушення правил громадського порядку, вандалізм або посягання на чуже майно.

Не переберіть з алкоголем

Часто саме цей пункт стає причиною попереднього. Важливо залишатися у тверезому розумі під час святкування 24 серпня чи то в місті, чи то на природі, чи то вдома.

Забудьте про петарди та феєрверки!

Використовувати піротехнічні вироби під час війни категорично заборонено! Якщо ви будете ігнорувати ці обмеження, то вас можуть притягнути не лише до адміністративної, а й до кримінальної відповідальності.

Політичні вподобання сьогодні - геть!

День Незалежності - це час для прояву патріотичних почуттів та відзначення досягнень країни, а не для участі у сумнівних проплачених якимись політичними силами акціях.

Не псуйте природу

Прибирання за собою після пікніка та повага до природи - важливі аспекти, які допоможуть зберегти красу природи навколо нас.

Не носіть провокативний одяг

Обирайте одяг, який відповідає духу свята та не порушує норм культурної поведінки. Зокрема, не виходьте надвір у футболці з російськими написами, навіть якщо напис “любимому папе". Одягніть краще вишиванку - вона усім до лиця!

Не дискредитуйте національні символи

Гідно ставтеся до національних символів. Наприклад, не викидайте прапорці у смітник (це улюблене заняття росіян - не наслідуйте їх). Звісно, якщо ви не хочете “гострих відчуттів" від оточуючих, або отримати штраф чи реальний тюремний строк.

Уникайте негативу

Пам'ятайте, що свято Незалежності - це час для позитивних емоцій. Негативні висловлювання можуть вплинути на загальний настрій святкування цієї важливої для кожного і кожної з нас дати.

Не плутайте патріотизм з націоналізмом

Патріотизм - це гордість за країну та її досягнення, а не висловлювання нетерпимості до інших націй. Однак, звісно, про русскіх можна висловлюватися як завгодно.

У День Незалежності важливо відчувати себе часткою єдиної нації, цінувати позитивний настрій та робити все можливе, щоб зберегти його на високому рівні. І також робити все можливе для перемоги України над російськими окупантами.

Слава Україні! Героям Слава!