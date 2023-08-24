Что категорически нельзя делать сегодня – в День Независимости

Не используйте праздник для провокаций

День Независимости – это время для единения, а не раздора. Избегайте провокаций, конфликтов и распространения негативной энергии.

Не нарушайте общественный порядок

Празднование не должно потерять свою положительную ауру из-за нарушения правил общественного порядка, вандализма или посягательства на чужое имущество.

Не переберите с алкоголем

Часто именно этот пункт становится причиной предыдущего. Важно оставаться в здравом уме во время празднования 24 августа и в городе, и на природе, и дома.

Забудьте о петардах и фейерверках!

Использовать пиротехнические изделия во время войны категорически запрещено! Если вы будете игнорировать эти ограничения, вас могут привлечь не только к административной, но и к уголовной ответственности.

Политические предпочтения сегодня – вон!

День Независимости - это время для проявления патриотических чувств и празднования достижений страны, а не для участия в сомнительных проплаченных какими-то политическими силами акциях.

Не портите природу

Уборка после пикника и уважение к природе - важные аспекты, которые помогут сохранить красоту природы вокруг нас.

Не носите провокационную одежду

Выбирайте одежду, которая соответствует духу праздника и не нарушает нормы культурного поведения. В частности, не выходите на улицу в футболке с русскими надписями, даже если надпись "любимому папе". Наденьте лучше вышиванку - она всем к лицу!

Не дискредитируйте национальные символы

Достойно относитесь к национальным символам. Например, не выбрасывайте флажки в помойку (это любимое занятие россиян – не подражайте им). Конечно, если вы не хотите острых ощущений от окружающих, или получить штраф, или реальный тюремный срок.

Избегайте негатива

Помните, что праздник Независимости - это время для положительных эмоций. Негативные высказывания могут повлиять на общий настрой празднования этой важной для каждого и каждой из нас даты.

Не путайте патриотизм с национализмом

Патриотизм – это гордость за страну и ее достижения, а не выражение нетерпимости к другим нациям. Однако, конечно, о русских можно говорить как угодно.

В День Независимости важно чувствовать себя частью единой нации, ценить позитивный настрой и делать все возможное, чтобы сохранить его на высоком уровне. И также делать все возможное для победы Украины над российскими оккупантами.

Слава Украине! Героям Слава!