"Що у них в голові": Огнєвіч поскаржилась на нахабних росіян, які пропонують їй співпрацю

Пропонують рекламувати російські товари

За словами співачки, до неї звернулася одна з компаній з пропозицією прорекламувати російські товари у своїх соцмережах. Ця пропозиція шокувала співачку та її команду.

"До мене, до моїх представників звернулися за рекламою, щоб я прорекламувала російські товари! Тобто люди, які живуть у Росії, думають, що це абсолютно нормально, якщо я тут, в Україні, буду рекламувати російські товари?! Що у них в голові?" - поділилася Злата.

Златі Огнєвич пропонували рекламувати російські товари (скриншот)

Спільні пісні

Також виконавиця розповіла, що до її представників звернувся артист із РФ з проханням позичити у Злати частину її пісні та стати співавторкою його треку.

Зірка не розуміє, як після всього, що Росія зробила на території України, росіяни ще можуть звертатись до неї про співпрацю.

"Це взагалі лютий кринж! Якийсь тип, який живе у Росії, звернувся до моєї команди, аби випустити трек з моїм голосом, з частиною моєї пісні. На Spotify він хоче це все монетизувати, популяризувати і вказати мене співавтором треку. Тобто по нас гатять ракетами, вбивають людей, забирають території, а ми маємо з ними робити спільні творчі роботи. Я розумію, що там усе дуже сумно з пропагандою, зі станом свідомості і розумінням, але настільки бути цинічними", - обурилася співачка.

Златі Огнєвич росіяни пропонують випустити спільний трек (скриншот)

Після цього інциденту артистка закликала українців припинити слухати російських виконавців, щоб не допомагати ворогові збирати кошти на війну проти України.

"Я вас дуже закликаю - не слухайте російський контент, отой сусідній! Принципово, навіть якщо дуже подобається! Тому що якщо ви його слухаєте, ви монетизуєте і допомагаєте їм збирати гроші", - закликала Огнєвіч.