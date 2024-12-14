Що не так з фразою "я не знаю" та чому її варто уникати у важливих розмовах

Що не так з фразою "я не знаю"

За словами фахівця та тренера з техніки мовлення, фраза "я не знаю" здатна знецінити вас під час розмови. І вона може зруйнувати за одну секунду враження про вас.

"Ця фраза може зруйнувати будь-яке, навіть найвпевненіше та статусне мовлення. І, на жаль, багато хто з нас використовує її щодня", - каже Павло Мацьопа.

Він пояснив, що, по-перше, вона створює враження, що ви некомпетентні або не зацікавлені в темі.

По-друге, вона закриває розмову, не залишаючи простору для дискусії чи пошуку рішення.

А по-третє, ця фраза підриває вашу впевненість, навіть якщо у вас є думки або інформація, які можна було б озвучити.

Як замінити цю фразу

Експерт радить використовувати у розмові такі слова:

"Я ще не впевнений, але можу уточнити"

"Цікаве питання! Спробуємо знайти відповідь разом"

"Я подумаю над цим і дам відповідь завтра" (І обов'язково дотримайте слова!)

Якщо ж ви використовуєте "не знаю" як зв'язку, то просто замініть її паузою. Зробіть паузу, обдумайте свої слова, і лише тоді наводьте приклад або продовжуйте думку.