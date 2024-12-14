Что не так с фразой "я не знаю" и почему ее стоит избегать в важных разговорах

Что не так с фразой "я не знаю"

По словам специалиста и тренера по технике речи, фраза "я не знаю" способна обесценить вас во время разговора. И она может разрушить за одну секунду впечатление о вас.

"Эта фраза может разрушить любую, даже самую уверенную и статусную речь. И, к сожалению, многие из нас используют ее ежедневно", - говорит Павел Мацьопа.

Он объяснил, что, во-первых, она создает впечатление, что вы некомпетентны или не заинтересованы в теме.

Во-вторых, она закрывает разговор, не оставляя пространства для дискуссии или поиска решения.

А в-третьих, эта фраза подрывает вашу уверенность, даже если у вас есть мысли или информация, которые можно было бы озвучить.

Как заменить эту фразу

Эксперт советует использовать в разговоре такие слова:

"Я ще не впевнений, але можу уточнити"

"Цікаве питання! Спробуємо знайти відповідь разом"

"Я подумаю над цим і дам відповідь завтра" (І обов'язково дотримайте слова!)

Если же вы используете "не знаю" в качестве связки, то просто замените ее паузой. Сделайте паузу, обдумайте свои слова, и только тогда приводите пример или продолжайте мысль.