Що допоможе завжди залишатись стрункою і здоровою: прості та дієві правила

Під час схуднення важливо не набрати вагу знову після того, як ви нарешті її скинули. В цьому допоможуть прості правила, яких потрібно дотримуватись у повсякденному житті, щоб завжди залишатись стрункою.
Про це розповіла нутриціолог Катерина Крупкіна в Instagram.
Яких правил потрібно дотримуватись
Експерт радять після схуднення ввести у своє повсякденне життя такі правила:
Повільно та добре жувати їжу. Це допомагає збільшити нутритивну цінність продуктів та покращити їж засвоєння;
Їсти без відволікаючих факторів та насолоджуватись їжею. Тоді буде краще засвоєння та розуміння ситості;
Їсти дуже повільно - один прийом їжі не менше 20 хвилин. Це допомагає не переїдати;
Робити дуже ситний сніданок. Це допомагає контролювати голод протягом дня та не переїдати солодкого;
Починати їсти, коли відчуваєш "віяловий голод". Тобто сідати за стіл, коли тільки дійсно хочеться їсти;
Додавати овочі до кожного прийому їжі. Вистачить лише "1-2 кулачки" в один прийом, цього буде достатньо;
Пити достатньо кількість чистої води протягом дня.
Зокрема, якщо такі правила використовувати постійно, то не буде потреби в дієтах.
Чому дієти не працюють
Часто так трапляється, коли людина довгий час намагається схуднути, але все без результату. Цьому є деякі причини:
Прагнемо досягти швидкого результату;
При схудненні йде не жир, а м'язова тканина;
Схуднення завжди треба поєднувати зі спортом;
Слід виробити правильні харчові звички, які наведені вище.