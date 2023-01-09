Что поможет всегда оставаться стройной и здоровой: простые и действенные правила

Во время похудения важно не набрать вес снова после того, как вы наконец-то его сбросили. В этом помогут простые правила, которые нужно соблюдать в повседневной жизни, чтобы всегда оставаться стройными.

Об этом рассказала нутрициолог Екатерина Крупкина в Instagram .

Какие правила нужно соблюдать

Эксперт советуют после похудения ввести в свою повседневную жизнь следующие правила:

Медленно и хорошо жевать еду. Это помогает увеличить нутритивную ценность продуктов и улучшить пищу усвоения;

Есть без отвлекающих факторов и наслаждаться едой. Тогда будет лучшее усвоение и понимание сытости;

Есть очень медленно - один прием пищи не менее 20 минут. Это помогает не переедать;

Делать очень сытный завтрак. Это помогает контролировать голод в течение дня и не переедать сладкого;

Начинать есть, когда чувствуешь "веерный голод". То есть садиться за стол, когда только действительно хочется есть;

Добавлять овощи в каждый прием пищи. Хватит всего "1-2 кулачка" в один прием, этого будет достаточно;

Пить достаточное количество чистой воды в течение дня.

В частности, если такие правила использовать постоянно, то не будет нужды в диетах.

Почему диеты не работают

Часто это случается, когда человек долгое время пытается похудеть, но все без результата. Этому есть некоторые причины: