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Что поможет всегда оставаться стройной и здоровой: простые и действенные правила

Как всегда быть стройной (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Во время похудения важно не набрать вес снова после того, как вы наконец-то его сбросили. В этом помогут простые правила, которые нужно соблюдать в повседневной жизни, чтобы всегда оставаться стройными.

Об этом рассказала нутрициолог Екатерина Крупкина в Instagram.

Какие правила нужно соблюдать

Эксперт советуют после похудения ввести в свою повседневную жизнь следующие правила:

  • Медленно и хорошо жевать еду. Это помогает увеличить нутритивную ценность продуктов и улучшить пищу усвоения;
  • Есть без отвлекающих факторов и наслаждаться едой. Тогда будет лучшее усвоение и понимание сытости;
  • Есть очень медленно - один прием пищи не менее 20 минут. Это помогает не переедать;
  • Делать очень сытный завтрак. Это помогает контролировать голод в течение дня и не переедать сладкого;
  • Начинать есть, когда чувствуешь "веерный голод". То есть садиться за стол, когда только действительно хочется есть;
  • Добавлять овощи в каждый прием пищи. Хватит всего "1-2 кулачка" в один прием, этого будет достаточно;
  • Пить достаточное количество чистой воды в течение дня.

В частности, если такие правила использовать постоянно, то не будет нужды в диетах.

Почему диеты не работают

Часто это случается, когда человек долгое время пытается похудеть, но все без результата. Этому есть некоторые причины:

  • Стараемся добиться быстрого результата;
  • При похудении идет не жир, а мышечная ткань;
  • Похудение всегда нужно совмещать со спортом;
  • Следует выработать правильные пищевые привычки, которые приведены выше.

Ранее мы сообщали, можно ли пить алкоголь во время похудения.

Также врач рассказывал, почему категорически нельзя пить "чай для похудения".

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