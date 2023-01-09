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Що допоможе завжди залишатись стрункою і здоровою: прості та дієві правила

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Понеділок 09 січня 2023 18:37
Що допоможе завжди залишатись стрункою і здоровою: прості та дієві правила Як завжди бути стрункою (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Під час схуднення важливо не набрати вагу знову після того, як ви нарешті її скинули. В цьому допоможуть прості правила, яких потрібно дотримуватись у повсякденному житті, щоб завжди залишатись стрункою.

Про це розповіла нутриціолог Катерина Крупкіна в Instagram.

Яких правил потрібно дотримуватись

Експерт радять після схуднення ввести у своє повсякденне життя такі правила:

  • Повільно та добре жувати їжу. Це допомагає збільшити нутритивну цінність продуктів та покращити їж засвоєння;
  • Їсти без відволікаючих факторів та насолоджуватись їжею. Тоді буде краще засвоєння та розуміння ситості;
  • Їсти дуже повільно - один прийом їжі не менше 20 хвилин. Це допомагає не переїдати;
  • Робити дуже ситний сніданок. Це допомагає контролювати голод протягом дня та не переїдати солодкого;
  • Починати їсти, коли відчуваєш "віяловий голод". Тобто сідати за стіл, коли тільки дійсно хочеться їсти;
  • Додавати овочі до кожного прийому їжі. Вистачить лише "1-2 кулачки" в один прийом, цього буде достатньо;
  • Пити достатньо кількість чистої води протягом дня.

Зокрема, якщо такі правила використовувати постійно, то не буде потреби в дієтах.

Чому дієти не працюють

Часто так трапляється, коли людина довгий час намагається схуднути, але все без результату. Цьому є деякі причини:

  • Прагнемо досягти швидкого результату;
  • При схудненні йде не жир, а м'язова тканина;
  • Схуднення завжди треба поєднувати зі спортом;
  • Слід виробити правильні харчові звички, які наведені вище.

Раніше ми повідомляли, чи можна пити алкоголь під час схуднення.

Також лікар розповідав, чому категорично не можна пити "чай для схуднення".

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