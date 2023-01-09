Що допоможе завжди залишатись стрункою і здоровою: прості та дієві правила
Як завжди бути стрункою (freepik)
Під час схуднення важливо не набрати вагу знову після того, як ви нарешті її скинули. В цьому допоможуть прості правила, яких потрібно дотримуватись у повсякденному житті, щоб завжди залишатись стрункою.
Про це розповіла нутриціолог Катерина Крупкіна в Instagram.
Яких правил потрібно дотримуватись
Експерт радять після схуднення ввести у своє повсякденне життя такі правила:
- Повільно та добре жувати їжу. Це допомагає збільшити нутритивну цінність продуктів та покращити їж засвоєння;
- Їсти без відволікаючих факторів та насолоджуватись їжею. Тоді буде краще засвоєння та розуміння ситості;
- Їсти дуже повільно - один прийом їжі не менше 20 хвилин. Це допомагає не переїдати;
- Робити дуже ситний сніданок. Це допомагає контролювати голод протягом дня та не переїдати солодкого;
- Починати їсти, коли відчуваєш "віяловий голод". Тобто сідати за стіл, коли тільки дійсно хочеться їсти;
- Додавати овочі до кожного прийому їжі. Вистачить лише "1-2 кулачки" в один прийом, цього буде достатньо;
- Пити достатньо кількість чистої води протягом дня.
Зокрема, якщо такі правила використовувати постійно, то не буде потреби в дієтах.
Чому дієти не працюють
Часто так трапляється, коли людина довгий час намагається схуднути, але все без результату. Цьому є деякі причини:
- Прагнемо досягти швидкого результату;
- При схудненні йде не жир, а м'язова тканина;
- Схуднення завжди треба поєднувати зі спортом;
- Слід виробити правильні харчові звички, які наведені вище.
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