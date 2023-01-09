Що допоможе завжди залишатись стрункою і здоровою: прості та дієві правила

Під час схуднення важливо не набрати вагу знову після того, як ви нарешті її скинули. В цьому допоможуть прості правила, яких потрібно дотримуватись у повсякденному житті, щоб завжди залишатись стрункою.

Про це розповіла нутриціолог Катерина Крупкіна в Instagram .

Яких правил потрібно дотримуватись

Експерт радять після схуднення ввести у своє повсякденне життя такі правила:

Повільно та добре жувати їжу. Це допомагає збільшити нутритивну цінність продуктів та покращити їж засвоєння;

Їсти без відволікаючих факторів та насолоджуватись їжею. Тоді буде краще засвоєння та розуміння ситості;

Їсти дуже повільно - один прийом їжі не менше 20 хвилин. Це допомагає не переїдати;

Робити дуже ситний сніданок. Це допомагає контролювати голод протягом дня та не переїдати солодкого;

Починати їсти, коли відчуваєш "віяловий голод". Тобто сідати за стіл, коли тільки дійсно хочеться їсти;

Додавати овочі до кожного прийому їжі. Вистачить лише "1-2 кулачки" в один прийом, цього буде достатньо;

Пити достатньо кількість чистої води протягом дня.

Зокрема, якщо такі правила використовувати постійно, то не буде потреби в дієтах.

Чому дієти не працюють

Часто так трапляється, коли людина довгий час намагається схуднути, але все без результату. Цьому є деякі причини: