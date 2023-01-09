Что поможет всегда оставаться стройной и здоровой: простые и действенные правила
Как всегда быть стройной (freepik)
Во время похудения важно не набрать вес снова после того, как вы наконец-то его сбросили. В этом помогут простые правила, которые нужно соблюдать в повседневной жизни, чтобы всегда оставаться стройными.
Об этом рассказала нутрициолог Екатерина Крупкина в Instagram.
Какие правила нужно соблюдать
Эксперт советуют после похудения ввести в свою повседневную жизнь следующие правила:
- Медленно и хорошо жевать еду. Это помогает увеличить нутритивную ценность продуктов и улучшить пищу усвоения;
- Есть без отвлекающих факторов и наслаждаться едой. Тогда будет лучшее усвоение и понимание сытости;
- Есть очень медленно - один прием пищи не менее 20 минут. Это помогает не переедать;
- Делать очень сытный завтрак. Это помогает контролировать голод в течение дня и не переедать сладкого;
- Начинать есть, когда чувствуешь "веерный голод". То есть садиться за стол, когда только действительно хочется есть;
- Добавлять овощи в каждый прием пищи. Хватит всего "1-2 кулачка" в один прием, этого будет достаточно;
- Пить достаточное количество чистой воды в течение дня.
В частности, если такие правила использовать постоянно, то не будет нужды в диетах.
Почему диеты не работают
Часто это случается, когда человек долгое время пытается похудеть, но все без результата. Этому есть некоторые причины:
- Стараемся добиться быстрого результата;
- При похудении идет не жир, а мышечная ткань;
- Похудение всегда нужно совмещать со спортом;
- Следует выработать правильные пищевые привычки, которые приведены выше.
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