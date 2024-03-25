Що допоможе "спіймати" рак грудей на ранній стадії: лише один спосіб

Рак молочної залози - на першому місці серед усіх жіночих онкологічних хвороб. Лікарі розповіли, що кожна 7-8 жінка має проблеми з молочними залозами.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку медичної спільноти Zdorovishi razom .

Як вчасно виявити рак

Головна причина високої смертності від раку грудей - це пізня діагностика хвороби. Важливо пам'ятати, що рак грудей на ранній стадії можна зупинити.

Як свідчить статистика, на 1 стадії він виліковується у 95% жінок, на 2 стадії у 80% і 50% - із третьою стадією захворювання.

Для того, що "спіймати" рак грудей на ранній стадії допоможе самодіагностика. Регулярно робіть огляд молочної залози.

Це стосується і чоловіків. За статистикою у 2019 році в Україні серед зареєстрованих 14 855 випадків раку молочної залози 135 були чоловіки.

Що повинно насторожити

Що вас має насторожити:

поява "кульки" або ущільнення в грудях

зміна розміру, форми і вигляду молочної залози

втягнення, почервоніння, поява будь-яких змін на шкірі молочної залози

зміна форми і вигляду соска або шкіри навколо соска (ареоли)

виділення із соска (гнійні, кров’янисті, неприємного запаху)

збільшення або болючість надключичних лімфовузлів

Лікарі зазначили, якщо ви виявили подібне, то потрібно терміново звернутися до фахівця.

Профілактичні огляди

Для запобігання раку молочної залози важливо дотримуватися здорового способу життя (відмовитись від куріння, алкоголю, регулярно займатися фізичною активністю й підтримувати нормальну масу тіла).

Також важливо вчасно проходити огляд лікаря: