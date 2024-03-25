Что поможет "поймать" рак груди на ранней стадии: только один способ

Рак молочной железы - на первом месте среди всех женских онкологических болезней. Врачи рассказали, что каждая 7-8 женщин имеет проблемы с молочными железами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества Zdorovishi razom .

Как вовремя выявить рак

Главная причина высокой смертности от рака груди - это поздняя диагностика болезни. Важно помнить, что рак груди на ранней стадии можно остановить.

Как свидетельствует статистика, на 1 стадии он излечивается у 95% женщин, на 2 стадии у 80% и 50% - с третьей стадией заболевания.

Для того что "поймать" рак груди на ранней стадии поможет самодиагностика. Регулярно производите осмотр молочной железы.

Это касается и мужчин. По статистике в 2019 году в Украине среди зарегистрированных 14 855 случаев рака молочной железы 135 были мужчины.

Что должно насторожить

Что вас должно насторожить:

появление "шарика" или уплотнение в груди

изменение размера, формы и вида молочной железы

вовлечение, покраснение, появление любых изменений на коже молочной железы

изменение формы и вида соска или кожи вокруг соска (ареолы)

выделения из соска (гнойные, кровянистые, неприятный запах)

увеличение или болезненность надключичных лимфоузлов

Врачи отметили, если вы обнаружили подобное, то нужно срочно обратиться к специалисту.

Профилактические осмотры

Для предотвращения рака молочной железы важно соблюдать здоровый образ жизни (отказаться от курения, алкоголя, регулярно заниматься физической активностью и поддерживать нормальную массу тела).

Также важно вовремя проходить осмотр врача: