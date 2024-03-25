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Что поможет "поймать" рак груди на ранней стадии: только один способ

Понедельник 25 марта 2024 17:11
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Что поможет "поймать" рак груди на ранней стадии: только один способ Как на ранней стадии выявить рак груди (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Рак молочной железы - на первом месте среди всех женских онкологических болезней. Врачи рассказали, что каждая 7-8 женщин имеет проблемы с молочными железами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества Zdorovishi razom.

Как вовремя выявить рак

Главная причина высокой смертности от рака груди - это поздняя диагностика болезни. Важно помнить, что рак груди на ранней стадии можно остановить.

Как свидетельствует статистика, на 1 стадии он излечивается у 95% женщин, на 2 стадии у 80% и 50% - с третьей стадией заболевания.

Для того что "поймать" рак груди на ранней стадии поможет самодиагностика. Регулярно производите осмотр молочной железы.

Это касается и мужчин. По статистике в 2019 году в Украине среди зарегистрированных 14 855 случаев рака молочной железы 135 были мужчины.

Что должно насторожить

Что вас должно насторожить:

  • появление "шарика" или уплотнение в груди
  • изменение размера, формы и вида молочной железы
  • вовлечение, покраснение, появление любых изменений на коже молочной железы
  • изменение формы и вида соска или кожи вокруг соска (ареолы)
  • выделения из соска (гнойные, кровянистые, неприятный запах)
  • увеличение или болезненность надключичных лимфоузлов

Врачи отметили, если вы обнаружили подобное, то нужно срочно обратиться к специалисту.

Профилактические осмотры

Для предотвращения рака молочной железы важно соблюдать здоровый образ жизни (отказаться от курения, алкоголя, регулярно заниматься физической активностью и поддерживать нормальную массу тела).

Также важно вовремя проходить осмотр врача:

  • гинеколога, который также оценивает и осматривает грудь, а также УЗИ груди - каждый год
  • маммолога - не реже одного раза в 1-2 года
  • женщинам старше 50 лет - маммографические обследования - каждый год

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