Что поможет "поймать" рак груди на ранней стадии: только один способ
Рак молочной железы - на первом месте среди всех женских онкологических болезней. Врачи рассказали, что каждая 7-8 женщин имеет проблемы с молочными железами.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу медицинского сообщества Zdorovishi razom.
Как вовремя выявить рак
Главная причина высокой смертности от рака груди - это поздняя диагностика болезни. Важно помнить, что рак груди на ранней стадии можно остановить.
Как свидетельствует статистика, на 1 стадии он излечивается у 95% женщин, на 2 стадии у 80% и 50% - с третьей стадией заболевания.
Для того что "поймать" рак груди на ранней стадии поможет самодиагностика. Регулярно производите осмотр молочной железы.
Это касается и мужчин. По статистике в 2019 году в Украине среди зарегистрированных 14 855 случаев рака молочной железы 135 были мужчины.
Что должно насторожить
Что вас должно насторожить:
- появление "шарика" или уплотнение в груди
- изменение размера, формы и вида молочной железы
- вовлечение, покраснение, появление любых изменений на коже молочной железы
- изменение формы и вида соска или кожи вокруг соска (ареолы)
- выделения из соска (гнойные, кровянистые, неприятный запах)
- увеличение или болезненность надключичных лимфоузлов
Врачи отметили, если вы обнаружили подобное, то нужно срочно обратиться к специалисту.
Профилактические осмотры
Для предотвращения рака молочной железы важно соблюдать здоровый образ жизни (отказаться от курения, алкоголя, регулярно заниматься физической активностью и поддерживать нормальную массу тела).
Также важно вовремя проходить осмотр врача:
- гинеколога, который также оценивает и осматривает грудь, а также УЗИ груди - каждый год
- маммолога - не реже одного раза в 1-2 года
- женщинам старше 50 лет - маммографические обследования - каждый год
Ранее мы сообщали, где пациенты с онкологией могут бесплатно лечиться в Украине.
Также мы писали о фрукте, который "убивает" рак лучше химиотерапии.