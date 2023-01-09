Що допоможе швидко позбутися гикавки: запам'ятайте ці ефективні способи

Навряд чи є людина, яка не стикалася в своєму житті з таким явищем як гикавка. Зазвичай гикавка швидко з'являється і проходить так непомітно, що ми навіть не замислюємося про причини її виникнення.

Однак, у деяких ситуаціях від неї потрібно швидко позбутися. Що допоможе вирішити таку проблему - читайте нижче .

Немовлята гикають, так само як і діти, підлітки та дорослі. Насправді у дітей до 12 місяців часто виникає гикавка. Якщо ви хочете, можете спробувати зупинити її, годуючи грудьми або даючи трохи води. Однак, якщо гикавка не припиняється протягом декількох годин, зверніться до лікаря.

Спровокувати гикавку можуть такі фактори:

Гикавка - це повторювані скорочення (спазми) діафрагми в поєднанні зі звуком, що виникає внаслідок змикання голосових зв’язок.

Раніше ми повідомляли, як не можна лікувати ГРВІ, щоб не нашкодити здоров'ю.

Також ми писали, як за секунди визначити, що ліки не працюють.