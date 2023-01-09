Что поможет быстро избавиться от икоты: запомните эти эффективные способы

Вряд ли есть человек, который не сталкивался в своей жизни с таким явлением как икота. Обычно икота быстро появляется и проходит так незаметно, что мы даже не задумываемся о причинах ее возникновения.
Однако в некоторых ситуациях от нее нужно быстро избавиться. Что поможет решить такую проблему - читайте ниже.
Икота - это повторяющиеся сокращения (спазмы) диафрагмы в сочетании со звуком, возникающим вследствие смыкания голосовых связок.
Спровоцировать икоту могут следующие факторы:
слишком быстрое потребление пищи;
переедание;
газированные напитки или острая пища;
стресс или эмоциональное возбуждение
употребление алкоголя;
резкие перепады температуры;
курение;
глотание воздуха во время жевания резинки.
Как избавиться от икоты
Зажмите нос, задержите дыхание и попытайтесь испить стакан воды. Если первая попытка провалилась, попробуйте снова;
Нужно выпить воду из стакана с помощью двух соломинок, причем одну соломинку нужно плотно прижимать к стенке стакана. Глотки воды должны быть большими;
Вдохните, а затем выдохните весь воздух и задержите дыхание. Одновременно закройте уши и выдвиньте как можно дальше язык;
Съешьте что-нибудь кислое, например, кусок лимона;
Попробуйте сильно покашлять, чтобы вызвать сужение диафрагмы и остановить икоту;
Приложите плотно ко рту бумажный пакет и дышите в него. Сделайте быстрые и глубокие вдохи-выдохи десять раз;
Добавьте в воду кубики льда и прополощите горло ледяной водой;
Задержите дыхание и трижды проглатыте.
Младенцы икают, равно как и дети, подростки и взрослые. На самом деле у детей до 12 месяцев часто возникает икота. Если вы хотите, можете попытаться остановить ее, кормя грудью или давая немного воды. Однако, если икота не прекращается в течение нескольких часов, обратитесь к врачу.