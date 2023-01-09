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Что поможет быстро избавиться от икоты: запомните эти эффективные способы

Что поможет избавиться от икоты (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Вряд ли есть человек, который не сталкивался в своей жизни с таким явлением как икота. Обычно икота быстро появляется и проходит так незаметно, что мы даже не задумываемся о причинах ее возникновения.

Однако в некоторых ситуациях от нее нужно быстро избавиться. Что поможет решить такую проблему - читайте ниже.

Икота - это повторяющиеся сокращения (спазмы) диафрагмы в сочетании со звуком, возникающим вследствие смыкания голосовых связок.

Спровоцировать икоту могут следующие факторы:

  • слишком быстрое потребление пищи;
  • переедание;
  • газированные напитки или острая пища;
  • стресс или эмоциональное возбуждение
  • употребление алкоголя;
  • резкие перепады температуры;
  • курение;
  • глотание воздуха во время жевания резинки.

Как избавиться от икоты

  • Зажмите нос, задержите дыхание и попытайтесь испить стакан воды. Если первая попытка провалилась, попробуйте снова;
  • Нужно выпить воду из стакана с помощью двух соломинок, причем одну соломинку нужно плотно прижимать к стенке стакана. Глотки воды должны быть большими;
  • Вдохните, а затем выдохните весь воздух и задержите дыхание. Одновременно закройте уши и выдвиньте как можно дальше язык;
  • Съешьте что-нибудь кислое, например, кусок лимона;
  • Попробуйте сильно покашлять, чтобы вызвать сужение диафрагмы и остановить икоту;
  • Приложите плотно ко рту бумажный пакет и дышите в него. Сделайте быстрые и глубокие вдохи-выдохи десять раз;
  • Добавьте в воду кубики льда и прополощите горло ледяной водой;
  • Задержите дыхание и трижды проглатыте.

Младенцы икают, равно как и дети, подростки и взрослые. На самом деле у детей до 12 месяцев часто возникает икота. Если вы хотите, можете попытаться остановить ее, кормя грудью или давая немного воды. Однако, если икота не прекращается в течение нескольких часов, обратитесь к врачу.

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