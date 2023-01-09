Что поможет быстро избавиться от икоты: запомните эти эффективные способы

Вряд ли есть человек, который не сталкивался в своей жизни с таким явлением как икота. Обычно икота быстро появляется и проходит так незаметно, что мы даже не задумываемся о причинах ее возникновения.

Однако в некоторых ситуациях от нее нужно быстро избавиться. Что поможет решить такую проблему - читайте ниже .

Младенцы икают, равно как и дети, подростки и взрослые. На самом деле у детей до 12 месяцев часто возникает икота. Если вы хотите, можете попытаться остановить ее, кормя грудью или давая немного воды. Однако, если икота не прекращается в течение нескольких часов, обратитесь к врачу.

Икота - это повторяющиеся сокращения (спазмы) диафрагмы в сочетании со звуком, возникающим вследствие смыкания голосовых связок.

Раньше мы сообщали, как нельзя лечить ОРВИ, чтобы не навредить здоровью.

Также мы писали, как за секунды определить, что лекарство не работает.