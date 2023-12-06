Що допоможе підвищити концентрацію уваги та покращити пам'ять: всього 10 способів

Кофеїн

Звичайно ж, на першому місці стоїть філіжанка кави або міцного чаю. Не існує чарівного засобу, який міг би підвищити ваш IQ або зробити вас розумнішим, але такі речовини, як кофеїн, можуть зарядити вас енергією і допомогти сконцентруватися.

Кофеїн міститься не лише у каві, а ще в шоколаді, енергетичних напоях і навіть у деяких ліках.

Все це дасть вам ефект пробудження, хоч і короткочасний. І постарайтеся не перестаратися з кофеїном, оскільки це викликає нервозність і дискомфорт.

Цукор підвищує пильність

На жаль, солодощі допомагають підвищити енергію та стають паливом для організму. Щоправда, не сам цукор, а глюкоза, яку організм отримує від перероблювання цукру та вуглеводів.

Ефект теж короткочасний, але щоб виконати складне завдання, - часу вистачить. Якщо ви оберете цей варіант, то краще разом солодкого пончика взяти склянку фруктового чи апельсинового соку.

Пам'ятайте, що багато цукру - зло, ваша пам'ять та когнітивні функції почнуть швидко погіршуватися. Будьте особливо обережні з доданим цукром, оскільки він є причиною хвороб серця і багатьох інших проблем зі здоров'ям.

Не забудьте про сніданок

Не піддавайтеся спокусі пропустити вранці сніданок. Дослідження показують, що сніданок покращує короткочасну пам'ять та увагу. Студенти та школярі, які їдять вранці, зазвичай показують кращі результати, ніж ті, хто пропускає ранкову їжу.

На сніданок варто вибирати цільнозернові продукти з високим вмістом клітковини, молочні продукти та фрукти. Вони стануть вашим "паливом для мозку".

Тільки не переїдайте! Вчені виявили, що висококалорійні сніданки заважають концентрації.

Риба

Риба - відмінний продукт для мозку, оскільки вона є джерелом білка. Найкраща риба - та, яка багата на кислоти омега-3. Ці корисні жири мають дивовижну силу для мозку: дієта з більш високим їх вмістом пов'язана з меншим ризиком деменції та інсульту, а також з уповільненням розумового занепаду.

Крім того, вони можуть відігравати життєво важливу роль у поліпшенні пам'яті, особливо коли ми стаємо старшими. Для здоров'я мозку та серця з'їдайте не менше двох порцій риби на тиждень.

Горіхи та шоколад

Горіхи та насіння є хорошими джерелами антиоксиданту вітаміну Е, який, як показали деякі дослідження, запобігає зниженню когнітивних функцій з віком.

Темний шоколад має інші потужні антиоксидантні властивості та містить натуральні стимулятори, такі як кофеїн, які допомагають покращити концентрацію.

Насолоджуйтесь горіхами та темним шоколадом до 30 г на день, щоб отримати всю необхідну користь з мінімумом зайвих калорій, жирів та цукру.

Авокадо та цільнозернові продукти

Кожен орган в організмі залежить від кровотоку, особливо серце та мозок. Дієта з високим вмістом цільнозернових продуктів та фруктів, таких як авокадо, може знизити ризик серцевих захворювань та рівня шкідливого холестерину.

Це знижує ризик утворення бляшок та покращує кровотік, пропонуючи простий та смачний спосіб активізувати клітини мозку.

Цільнозернові продукти також містять клітковину та вітамін Е. Хоча авокадо містить жир, це корисний мононенасичений жир, який сприяє здоровому кровотоку.

Чорниця

Дослідження на тваринах показують, що чорниця може допомогти захистити мозок від ушкоджень, спричинених вільними радикалами, та зменшити наслідки вікових захворювань, таких як хвороба Альцгеймера або деменція.

Дослідження також показують, що дієта, багата на чорницю, покращує навчання і м'язову функцію.

Здорове харчування

Це може здатися банальним, але це правда: якщо у вашому раціоні відсутні необхідні поживні речовини, це може зашкодити вашій здатності концентруватися. Занадто багато або занадто мало їжі також може перешкодити вашій концентрації.

Тяжка їжа може викликати у вас почуття втоми, а нестача калорій може відвернути вас від нападів голоду. Принесіть користь своєму мозку: прагнете добре збалансованої дієти, повної різноманітної здорової їжі.

Вітаміни, мінерали та добавки

Полиці магазинів ломляться від добавок, які стверджують, що вони покращують здоров'я. Хоча багато повідомлень, що такі добавки, як вітаміни B, C, E, бета-каротин і магній, покращують роботу мозку, є багатообіцяючими, добавка корисна тільки для людей, в раціоні яких не вистачає цієї конкретної поживної речовини.

Деякі дослідники з обережним оптимізмом дивляться на женьшень, гінкго, комбінації вітамінів, мінералів і трав та їх вплив на мозок, але все ще потрібні додаткові докази. Проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Будьте готові до великого дня

Хочете посилити свою здатність концентруватись? Почніть зі 100% фруктового соку, цільнозернового бублика з лососем та чашки кави. Крім збалансованого харчування, експерти також дають такі поради: