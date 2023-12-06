Что поможет повысить концентрацию внимания и улучшить память: всего 10 способов

Кофеин

Конечно же, на первом месте стоит чашечка кофе или крепкого чая. Не существует волшебного средства, которое могло бы повысить ваш IQ или сделать вас умнее, но такие вещества, как кофеин, могут вас зарядить энергией и помочь сконцентрироваться.

Кофеин содержится не только в кофе, а еще в шоколаде, энергетических напитках и даже в некоторых лекарствах.

Все это даст вам эффект пробуждения, хоть и кратковременный. И постарайтесь не переусердствовать с кофеином, так как это вызовет нервозность и дискомфорт.

Сахар повышает бдительность

Увы, сладости помогают повысить энергию и становятся топливом для организма. Правда, не сам сахар, а глюкоза, которую организм получает от переработки сахара и углеводов.

Эффект тоже кратковременный, но, чтобы выполнить сложную задачу, - времени хватит. Если вы выберете этот вариант, то лучше вместе сладкого пончика взять стакан фруктового или апельсинового сока.

Помните, что много сахара - зло, ваша память и когнитивные функции начнут быстро ухудшаться. Будьте особенно осторожны с добавленным сахаром, так как он причина болезней сердца и многих других проблем со здоровьем.

Не забудьте о завтраке

Не поддавайтесь соблазну пропустить утром завтрак. Исследования показывают, что завтрак улучшает кратковременную память и внимание. Студенты и школьники, которые едят по утрам, обычно показывают лучше результаты, чем те, кто утреннюю пищу пропускает.

На завтрак стоит выбирать цельнозерновые продукты с высоким содержанием клетчатки, молочные продукты и фрукты. Они станут вашим "топливом для мозга".

Только не переедайте! Ученые обнаружили, что высококалорийные завтраки мешают концентрации.

Рыба

Рыба - отличный продукт для мозга, так как она является источником белка. Лучшая рыба - та, которая богата кислотами омега-3. Эти полезные жиры обладают удивительной силой для мозга: диета с более высоким их содержанием связана с меньшим риском деменции и инсульта, а также с замедлением умственного упадка.

Кроме того, они могут играть жизненно важную роль в улучшении памяти, особенно, когда мы становимся старше. Для здоровья мозга и сердца съедайте не менее двух порций рыбы в неделю.

Орехи и шоколад

Орехи и семечки являются хорошими источниками антиоксиданта витамина Е, который, как показали некоторые исследования, предотвращает снижение когнитивных функций с возрастом.

Темный шоколад обладает другими мощными антиоксидантными свойствами и содержит натуральные стимуляторы, такие как кофеин, которые помогают улучшить концентрацию.

Наслаждайтесь орехами и темным шоколадом до 30 г в день, чтобы получить всю необходимую пользу с минимумом лишних калорий, жиров и сахара.

Авокадо и цельнозерновые продукты

Каждый орган в организме зависит от кровотока, особенно сердце и мозг. Диета с высоким содержанием цельнозерновых продуктов и фруктов, таких как авокадо, может снизить риск сердечных заболеваний и уровня вредного холестерина.

Это снижает риск образования бляшек и улучшает кровоток, предлагая простой и вкусный способ активизировать клетки мозга.

Цельнозерновые продукты также содержат клетчатку и витамин Е. Хотя авокадо содержит жир, это полезный мононенасыщенный жир, который способствует здоровому кровотоку.

Черника

Исследования на животных показывают, что черника может помочь защитить мозг от повреждений, вызванных свободными радикалами, и уменьшить последствия возрастных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера или деменция.

Исследования также показывают, что диета, богатая черникой, улучшает обучаемость и мышечную функцию.

Здоровое питание

Это может показаться банальным, но это правда: если в вашем рационе отсутствуют необходимые питательные вещества, это может повредить вашей способности концентрироваться. Слишком много или слишком мало еды также может помешать вашей концентрации.

Тяжелая еда может вызвать у вас чувство усталости, а недостаток калорий может отвлечь вас от приступов голода. Принесите пользу своему мозгу: стремитесь к хорошо сбалансированной диете, полной разнообразной здоровой пищи.

Витамины, минералы и добавки

Полки магазинов ломятся от добавок, утверждающих, что они улучшают здоровье. Хотя многие сообщения, что такие добавки, как витамины B, C, E, бета-каротин и магний, улучшают работу мозга, являются многообещающими, добавка полезна только для людей, в чьем рационе не хватает этого конкретного питательного вещества.

Некоторые исследователи с осторожным оптимизмом смотрят на женьшень, гинкго, комбинации витаминов, минералов и трав и их влияние на мозг, но все еще необходимы дополнительные доказательства. Проконсультируйтесь со своим врачом.

Будьте готовы к большому дню

Хотите усилить свою способность концентрироваться? Начните со 100% фруктового сока, цельнозернового бублика с лососем и чашки кофе. Помимо сбалансированного питания, эксперты также дают следующие советы: