Що чоловіки насправді хочуть від стосунків: лише 7 пунктів

Відчувати себе героєм для своєї жінки

Чоловікам необхідно почуватися Суперменами для тих жінок, яких вони обирають у супутниці життя. Щоб їх бачили стрибаючими між хмарочосами й кулями, що вон ловлять. Вони хочуть носити своїх жінок на руках та показувати їм увесь світ. Ну чи хоча б, щоб відчуття у стосунках були приблизно такі самі.

Вони знають, що це їхнє завдання, але ніщо не зрівняється з відчуттям, коли жінка в нього вірить і вважає непереможним. Якщо жінка дає почуватися непереможним – чоловік у відповідь дарує відчуття, що вона найпрекрасніша на планеті.

Схвалення

Чоловікам важливо відчувати схвалення жінки й подекуди не має значення за що – склав посуд у посудомийну машину, розповів щось цікаве перед друзями чи не забув залишити сидіння унітаза піднятим.

"Забудьте, що ви вже тисячу разів сказали, що любите нас у будь-якому випадку. Тому що всередині кожного чоловіка живе хлопчик, який часом забуває, що він чоловік. І кожен хлопчик іноді вляпується в якісь речі не тому, що він поганий, а тому, що має допитливий розум і слабку концентрацію уваги", - підкреслює експерт.

Безумовна підтримка від жінки - це те, що перетворює хлопчика на сильного чоловіка. Тільки якщо ви приймаєте чоловіка таким, яким він є, він буде прагнути стати ще краще.

Максимум інформації

Дуже багато жінок не розкривають перед своїми чоловіками своїх почуттів, тому що не хочуть розгойдувати човен. Або тому, що бояться. Але суть у тому, що коли вони не самовиражаються, чоловіки залишаються в невіданні. Вони не знають всю правду про ту, з ким поряд. І жінки дозволяють дізнатися лише якусь презентаційну сторону – замість того, щоб відкрити все.

Стосунки в парі зростають і стають сильнішими, долаючи труднощі разом. Знайте, що кожного разу, коли ви щось недомовляєте, будуєте стіни всередині священного простору стосункам. Ні, чоловікам не потрібно, щоб у жінки не припинявся словесний пронос. Але вони справді хочуть знати, які жінки насправді.

Сліпучий секс

Це такий секс, який засліплює та загострює всі почуття й у пари з'являється відчуття, що вони одні у всьому Всесвіті. І тут треба подивитися правді у вічі – чоловіки люблять дивитися. Вони люблять відволікатися на блискучі речі. Але є різниця між "помічати" та "хотіти кращого".

Сліпучий секс змушує чоловіка подумати: "Так, вона може бути красивою, але я нізащо не проміняю те, що зараз є, на щось інше".

Це не просто добрий секс, а унікальне з'єднання з кимось, хто змушує мріяти в душі або відпрошуватися з роботи під виглядом хвороби, щоб провести весь день у ліжку, кохаючись. Це той вид зв'язку, якого не може бути з кимось ще.

Комунікація

Без неї стосунки побудовані начебто на піску. Чоловіки хочуть спілкуватися напряму. Вони не розуміють натяків і хочуть, щоби все було гранично ясно. Ви не хочете, щоб чоловік мив посуд. Ви хочете, щоб чоловік хотів мити посуд. Ок, тоді скажіть про це. Поясніть. Якої моделі ви хочете дотримуватись у комунікаціях.

Для багатьох чоловіків комунікація – не їхній коник. Їм потрібна інструкція. Чоловіки, як правило, керуються логікою, а жінки – почуттями. Якщо жінки підуть назустріч логіці, то чоловіки почнуть шукати ключа до ваших емоцій.

Спільний спорт

Для чоловіків немає нічого сексуальнішого, ніж займатися спортом разом зі своєю супутницею в житті.

"Дивитись, як ви потієте і працюєте над своїм тілом, мотивує нас більше стежити за собою. Ми хочемо бачити реальних вас - це не те саме, що просто оголених. Якщо ми займаємося спортом разом, це перетворюється на стиль життя. Ми не просто говоримо, ми робимо і це сексуально", - наголошує Джон Кім.

Мати своє власне життя

Чоловіки не можуть говорити про це, тому що складно пояснити такі речі коханій жінці. Але їм справді потрібне своє власне життя. Вони хочуть, щоб воно було й у вас – щоб були свої друзі, заняття, захоплення. Звичайно ж, вони хочуть підтримувати жінок у всіх починаннях та бути частиною важливих для вас речей. Але вони хочуть, щоб жінки зберігали свою індивідуальність.

Якщо у жінки немає нічого свого, то стосунки тримаються на одній нозі. І той факт, що у жінки є свій власний багатий світ і життя, стимулює чоловіка мати такий самий свій. І тоді стосунки базуватимуться на двох ногах – одна чоловіча, друга жіноча.