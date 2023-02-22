Что мужчины на самом деле хотят от отношений: всего 7 пунктов

Чувствовать себя героем для своей женщины

Мужчинам необходимо чувствовать себя Суперменами для тех женщин, которых они выбирают в спутницы жизни. Чтобы их видели прыгающими между небоскребами и ловящими пули. Они хотят носить своих женщин на руках и показывать им весь мир. Ну или хотя бы, чтобы ощущения в отношениях были приблизительно такие же.

Они знают, что это - их задача, но ничто не сравнится с ощущением, когда женщина в него верит и считает непобедимым. Если женщина дает чувствовать себя непобедимым - мужчина в ответ дарит ощущение, что она самая прекрасная на планете.

Одобрение

Мужчинам важно чувствовать одобрение женщины и порой не имеет значение за что - сложил посуду в посудомоечную машину, рассказал что-то интересное перед друзьями или не забыл оставить сиденье унитаза поднятым.

"Забудьте, что вы уже тысячу раз сказали, что любите нас в любом случае. Потому что внутри каждого мужчины живет мальчик, который порой забывает, что он мужчина. И каждый мальчик иногда вляпывается в какие-то вещи не потому, что он плохой, а потому, что у него пытливый ум и слабая концентрация внимания", - подчеркивает эксперт.

Безусловная поддержка от женщины - это то, что превращает мальчика в сильного мужчину. Только если вы принимаете мужчину таким какой он есть, он будет стремиться стать еще лучше.

Максимум информации

Очень многие женщины не раскрывают перед своими мужчинами своих чувств, так как не хотят раскачивать лодку. Или потому что боятся. Но суть в том, что, когда они не самовыражаются, мужчины остаются в неведении. Они не знают всю правду о той, с кем рядом. И женщины позволяют узнать только некую презентационную сторону - вместо того, чтобы открыть все.

Отношения в паре растут и становятся сильнее, преодолевая трудности вместе. Знайте, что каждый раз, когда вы что-то недоговариваете, то строите стены внутри священного пространства отношений. Нет, мужчинам не нужно, чтобы у женщины не прекращался словесный понос. Но они действительно хотят знать, какие женщины на самом деле.

Ослепляющий секс

Это такой секс, который ослепляет и обостряет все чувства и у пары появляется ощущение, что они одни во всей Вселенной. И тут нужно посмотреть правде в глаза - мужчины любят смотреть. Они любят отвлекаться на блестящие вещи. Но есть разница между "замечать" и "хотеть лучшего".

Ослепляющий секс заставляет мужчину подумать: "Да, она может быть красивой, но я ни за что не променяю то, что сейчас есть, на нечто иное".

Это не просто хороший секс, а уникальное соединение с кем-то, кто заставляет мечтать в душе или отпрашиваться с работы под видом болезни, чтобы провести весь день в кровати, занимаясь любовью. Этот тот вид связи, которого не может быть с кем-то еще.

Коммуникация

Без нее отношения построены как будто на песке. Мужчины хотят общаться напрямую. Они не понимают намеков и хотят, чтобы все было предельно ясно. Вы не хотите, чтобы мужчина мыл посуду. Вы хотите, чтобы мужчина хотел мыть посуду. Ок, тогда скажите об этом. Объясните. Какой модели вы хотите придерживаться в коммуникациях.

Для многих мужчин коммуникация - не их конек. Им нужна инструкция. Мужчины, как правило, руководствуются логикой, а женщины - чувствами. Если женщины пойдут навстречу логике, то мужчины начнут искать ключ к вашим эмоциям.

Совместный спорт

Для мужчин нет ничего более сексуального, чем заниматься спортом вместе со своей спутницей в жизни.

"Смотреть, как вы потеете и работаете над своим телом, мотивирует нас больше следить за собой. Мы хотим видеть реальных вас - это не то же самое, что просто обнаженных. Если мы занимаемся спортом вместе, это превращается в стиль жизни. Мы не просто говорим, мы делаем и это сексуально", - подчеркивает Джон Ким.

Иметь свою собственную жизнь

Мужчины не могут говорить об этом, так как сложно объяснить такие вещи любимой женщине. Но им действительно нужна своя собственная жизнь. Они хотят, чтобы она была и у вас - чтобы были свои друзья, занятия, увлечения. Конечно же, они хотят поддерживать женщин во всех начинаниях и быть частью важных для вас вещей. Но также они хотят, чтобы женщины сохраняли свою индивидуальность.

Если у женщины нет ничего своего, то отношения держатся на одной ноге. И тот факт, что у женщины есть свой собственный богатый мир и жизнь, стимулирует мужчины иметь такой же свой. И тогда отношения будут базироваться на двух ногах - одна мужская, вторая женская.