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Що чекає працюючих українців після перерахунку пенсій: у ПФУ дали відповідь

Вівторок 16 квітня 2024 11:33
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Що чекає працюючих українців після перерахунку пенсій: у ПФУ дали відповідь Чого чекати працюючим пенсіонерам (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Пенсіонери, які працювали менше ніж 24 місяці після останнього перерахунку, цікавляться, чи можуть вони очікувати нового перегляду виплат з 1 квітня.

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ПФУ.

Що треба знати працюючим пенсіонерам

Під час перерахунку пенсії, якщо особа набрала менше 24 місяців страхового стажу після останнього перерахунку, автоматичний перегляд виплат проводиться лише у випадку, якщо після попереднього перерахунку пройшло не менше двох років.

У такому випадку враховується реальний страховий стаж, набутий пенсіонером після останнього перерахунку пенсії. Заробітна плата для обчислення пенсії при цьому не змінюється, - зазначили в Пенсійному фонді України.

З квітня змінюються мінімальні виплати пенсіонерам, які досягли 65-річного віку та мають повний стаж. Тепер мінімальна пенсія для них складатиме 3 200 гривень.

Виплати пенсіонерам без стажу: пенсіонери віком 65 років, які не набрали страхового стажу, отримують від держави тимчасову допомогу у розмірі 2 361 гривень.

Особи з неповним стажем отримують такі виплати з 63 років.

Протягом воєнного стану та місяця після нього ці виплати надаються постійно, а оформити їх можна у місцевому центрі соціального захисту.

До такого виду допомоги можуть нараховуватися також додаткові надбавки:

  • Для осіб віком від 70 до 74 років - ще 300 гривень;
  • Для осіб віком від 75 до 79 років - ще 456 гривень;
  • Для осіб старше 80 років - ще 570 гривень.

Нагадаємо, українці можуть отримати надбавку 20% надбавки до пенсії.

Читайте також, деякі українські пенсіонери можуть взагалі не платити за комуналку.

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