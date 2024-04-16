Що чекає працюючих українців після перерахунку пенсій: у ПФУ дали відповідь

Пенсіонери, які працювали менше ніж 24 місяці після останнього перерахунку, цікавляться, чи можуть вони очікувати нового перегляду виплат з 1 квітня.

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ПФУ.

Що треба знати працюючим пенсіонерам

Під час перерахунку пенсії, якщо особа набрала менше 24 місяців страхового стажу після останнього перерахунку, автоматичний перегляд виплат проводиться лише у випадку, якщо після попереднього перерахунку пройшло не менше двох років.

У такому випадку враховується реальний страховий стаж, набутий пенсіонером після останнього перерахунку пенсії. Заробітна плата для обчислення пенсії при цьому не змінюється, - зазначили в Пенсійному фонді України.

З квітня змінюються мінімальні виплати пенсіонерам, які досягли 65-річного віку та мають повний стаж. Тепер мінімальна пенсія для них складатиме 3 200 гривень.

Виплати пенсіонерам без стажу: пенсіонери віком 65 років, які не набрали страхового стажу, отримують від держави тимчасову допомогу у розмірі 2 361 гривень.

Особи з неповним стажем отримують такі виплати з 63 років.

Протягом воєнного стану та місяця після нього ці виплати надаються постійно, а оформити їх можна у місцевому центрі соціального захисту.

До такого виду допомоги можуть нараховуватися також додаткові надбавки: