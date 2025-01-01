Що чекає на Android-смартфони у 2025 році: 6 ключових тенденцій

Покращений час роботи від батареї

Одним із найпомітніших поліпшень у смартфонах наступного покоління стане значно збільшена тривалість роботи акумулятора, принаймні теоретично. І причин для цього кілька.

Можливо, головна причина - це ширше впровадження кремнієвих акумуляторів, які забезпечують більшу ємність при тих самих фізичних розмірах, що й літієві батареї. Виробники, такі як HONOR, Xiaomi, OPPO і OnePlus, активно працюють у цьому напрямку.

Наприклад, vivo X200 Pro Mini поєднує компактний 6,39-дюймовий екран з великим акумулятором на 5700 мА/год. З іншого боку, realme GT7 Pro вмістив батарею на 6500 мА/год у своєму корпусі.

Завдяки більш ефективним процесорам і значно збільшеним акумуляторам, у 2025 році очікується істотний приріст автономності.

Ще однією причиною для надій на поліпшення є використання двох провідних процесорів для Android-смартфонів, Snapdragon 8 Elite і MediaTek Dimensity 9400, створених за 3-нм техпроцесом TSMC.

Це обіцяє значний приріст енергоефективності порівняно з 4-нм процесорами попереднього покоління. Qualcomm заявляє, що їхній новий процесор на 44 відсотки ефективніший за попередника, а MediaTek стверджує, що їхній чип на 40 відсотків ефективніший.

Під час тестів найбільші прирости спостерігалися під час відеодзвінків у Zoom (+30 відсотків), відтворення 4K-відео (+30 відсотків) і веб-серфінгу (+46 відсотків). Звісно, нові телефони швидше розряджатимуться при максимальному навантаженні, але така ситуація виникає лише при використанні бенчмарків.

Величезний стрибок у продуктивності

Головне поліпшення, яке очікується у флагманських Android-смартфонах наступного покоління, - це продуктивність. Процесор Snapdragon 8 Elite оснащений кастомним ядром Oryon CPU.

Попередні тести на realme GT7 Pro показали, що заявлені Qualcomm 45-відсоткові поліпшення продуктивності CPU і GPU не зовсім виправдалися, але приріст порівняно з попереднім роком все одно виявився вражаючим.

Водночас ROG Phone 9 Pro практично відповідає заявленим показникам Qualcomm для CPU, але трохи поступається в категорії GPU.

Процесор Dimensity 9400 від MediaTek не пропонує такого значного приросту в продуктивності CPU, але тести OPPO Find X8 Pro показали, що пристрій демонструє чудові результати в стрес-тестах GPU, при цьому нагріваючись менше, ніж ROG Phone 9 Pro. Це важлива перевага для мобільних геймерів.

У 2025 році очікується висока продуктивність на флагманах Android (фото: Android Authority)

Тонкі смартфони можуть повернутися

Понад десять років тому виробники смартфонів активно змагалися за звання найтоншого пристрою, і тоді вже з'являлися ультратонкі телефони, позбавлені роз'єму для навушників. Схоже, у 2025 році ці перегони можуть поновитися.

Ходять численні чутки про так званий iPhone 17 Air, який буде тоншим за інші моделі iPhone 17. Крім того, нещодавно з'явилася інформація, що Samsung може представити Galaxy S25 Slim через кілька місяців після виходу основної серії Galaxy S25.

Apple і Samsung, судячи з усього, випустять значно тонші телефони у 2025 році. Це може призвести до нового витка гонки за товщину серед виробників.

Основні мінуси такого підходу очевидні: менша ємність акумуляторів і можливе підвищення температури пристроїв, що звело б нанівець усі раніше згадані переваги.

Зростання цін або погіршення характеристик

Qualcomm раніше підтвердила, що процесор Snapdragon 8 Elite, імовірно, буде дорожчим за Snapdragon 8 Gen 3, а останні витоки вказують на підвищення ціни на 20-30 відсотків. Навіть Dimensity 9400, як кажуть, обійдеться дорожче, ніж Dimensity 9300. Крім того, повідомляється, що зросли і ціни на оперативну пам'ять.

Виробникам Android-смартфонів доведеться якось справлятися зі зростанням витрат. Вони можуть або перекласти ці витрати на споживачів, збільшивши вартість нових телефонів, або запропонувати урізані характеристики (або відмовитися від значних поліпшень), щоб стримувати витрати на матеріали.

Вбудовані в дисплей сканери відбитків пальців, які можуть добре працювати

Перші вбудовані в екран сканери відбитків пальців працювали досить погано, з низькою швидкістю сканування і необхідністю повторних спроб.

Однак ця технологія за останні роки зробила величезний крок уперед, і деякі флагманські виробники смартфонів уже переходять з оптичних сканерів на більш швидкі та надійні ультразвукові рішення. Ці сканери дають змогу розблокувати телефон навіть мокрими пальцями.

Ультразвукові сканери відбитків пальців, вбудовані в екран, набирають популярності в сегменті флагманських телефонів завдяки китайському бренду Goodix.

Довгий час Qualcomm була одним з небагатьох великих постачальників ультразвукових сканерів для вбудованих в екран рішень. Однак раніше цього року відбулася важлива подія: китайська компанія Goodix оголосила про комерційну доступність свого першого ультразвукового сканера для впровадження в екрани.

Ця технологія дебютувала на vivo X100 Ultra, і відтоді ми бачили, як безліч інших китайських флагманських телефонів впровадили це рішення, включно із серією Xiaomi 15 і OnePlus 13.

Тож у 2025 році можна очікувати більш широкого поширення ультразвукових сканерів відбитків пальців.

Сканер відбитків пальців (фото: Android Authority)

Водонепроникні телефони

Хоча захист від води вже не є новинкою, останні флагманські смартфони практично всі отримали рейтинги IP68 і навіть IP69. Майже всі сучасні пристрої на базі Snapdragon 8 Elite і Dimensity 9400 оснащені повноцінним захистом від води. Деякі з них навіть мають вищий рейтинг IP69, що забезпечує захист від струменів води під високим тиском і води високої температури.

У 2025 році ще більше телефонів Android стануть водонепроникними (фото: Weibo)