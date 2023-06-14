Що було б з нашою планетою, якби всі люди зникли. Вчений змоделював нову реальність

Багато тиші

Якби усі люди зникли, то світ би став надзвичайно тихим. Також суттєво змінилася б погода: небо стало б блакитнішим, а повітря чистішим. Вітер і дощ очистили б поверхню планети, а весь смог та пил, які виникають в наслідок діяльності людини, також зникли б.

Усе покриється пилом і рослинністю

Ви б здивувалися, наскільки змінився б ваш будинок. Без людей усі технічні процеси б зупинились. Відповідно, вода, яка була у трубах, залишилася б там і з першими морозами замерзла, а потім труби б лопнули. Також у будинках не було б електрики.

Усі поверхні навколо б покрились пилом, ділянки б масово заростали травою, а бур'яни захоплювали прибудинкові території. На вулицях з'явилося б набагато більше комах, оскільки без людей їх би не було кому винищувати.

Міста заполонять тварини

Вулиці міст заполонили б тварини. Здебільшого це були б миші, бабаки, єноти, скунси, лисиці та бобри. Однак за ними на вулиці підтягнулися б і більші тварини, такі як олені, койоти, а може й ведмеді. Навряд чи вони з'являться у перший рік без людей, проте згодом прийшли б у "цивілізацію".

Споруди повільно руйнуватимуться

Через рік бетонні об'єкти, дороги, автомагістралі, мости та будівлі матимуть приблизно такий же вигляд, як і зараз. Втім через десятиліття на дорогах з'являться тріщини, з яких проростатимуть рослини.

З часом дороги стануть схожі на розбите скло, крізь яке пробиватимуться навіть дерева. Мости з металевими опорами поступово іржавітимуть, а потім почнуть руйнуватися. Але бетонні мости та автомагістралі ще "житимуть" століттями.

Зникнуть харчові культури

Рослини, якими люди звикли харчуватися, почнуть зникати. Скоріш за все, на планеті не можна буде знайти кукурудзи, помідорів чи картоплі.

Свійські тварини стануть легкою здобиччю для хижаків, а домашні улюбленці, з великою ймовірністю, пристосуються до дикої природи.

1000 років без людей

Навіть через тисячу років світ, який ми його знаємо зараз, все ще буде пізнаваний, але дуже невиразно. Деякі об'єкти зможуть зберегтися, але їх буде вкрай мало.

Басмаджян запевняє, що якби люди повернулись на Землю через сотню років після зникнення, то вони б точно побачили результат свого ставлення до планети і до яких наслідків це призвело.