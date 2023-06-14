Что было бы с нашей планетой, если бы все люди исчезли. Ученый смоделировал новую реальность

Много тишины

Если бы все люди исчезли, то мир бы стал чрезвычайно тих. Также существенно изменилась бы погода: небо стало бы голубее, а воздух чище. Ветер и дождь очистили бы поверхность планеты, а весь смог и пыль, возникающие в результате деятельности человека, также исчезли бы.

Все покроется пылью и растительностью

Вы бы удивились, насколько изменился бы ваш дом. Без людей все технические процессы остановились бы. Соответственно, вода, которая была в трубах, осталась бы там и с первыми морозами замерзла, а потом трубы лопнули бы. Также в домах не было бы электричества.

Все поверхности вокруг покрылись бы пылью, участки бы массово зарастали травой, а сорняки захватывали придомовые территории. На улицах появилось бы намного больше насекомых, поскольку без людей их бы некому было истреблять.

Города заполонят животные

Улицы городов заполонили бы животные. В основном это были бы мыши, сурки, еноты, скунсы, лисы и бобры. Однако за ними на улицы подтянулись бы и более крупные животные, такие как олени, койоты, а может и медведи. Вряд ли они появятся в первый год без людей, однако со временем пришли бы в "цивилизацию".

Сооружения будут медленно разрушаться

Через год бетонные объекты, дороги, автомагистрали, мосты и здания будут выглядеть примерно таким же, как и сейчас. Однако через десятилетия на дорогах появятся трещины, из которых будут прорастать растения.

Со временем дороги станут похожи на разбитые стекла, сквозь которые будут пробиваться даже деревья. Мосты с металлическими опорами будут постепенно ржаветь, а затем начнут разрушаться. Но бетонные мосты и автомагистрали будут еще "жить" веками.

Исчезнут пищевые культуры

Растения, которыми люди привыкли питаться, начнут исчезать. Скорее всего, на планете нельзя будет найти кукурузы, помидоров или картофеля.

Свойские животные станут легкой добычей для хищников, а домашние питомцы, с большой вероятностью, приспособятся к дикой природе.

1000 лет без людей

Даже через тысячу лет мир, который мы его знаем сейчас, все еще будет узнаваем, но очень невнятно. Некоторые объекты могут сохраниться, но их будет крайне мало.

Басмаджян уверяет, что если бы люди вернулись на Землю через сотню лет после исчезновения, то они точно увидели бы результат своего отношения к планете и к каким последствиям это привело.