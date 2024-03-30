Що буде, якщо їсти забагато солі: користь та шкода для організму

Як сіль впливає на здоров'я?

Хоча натрій необхідний для скорочення м'язів, насамперед надмірне споживання солі підвищує рівень натрію, збільшуючи ризик високого кров'яного тиску та серцевих захворювань.

Дослідження показали чітку закономірність: чим більше солі споживається, тим вище наш кров'яний тиск. Крім того, хоча ефект був найсильнішим у людей, які вже мали високий кров'яний тиск, дослідники також спостерігали підвищення у людей, у яких тиск був в нормі.

Надмірне споживання солі може підвищити тиск (фото: Freepik)

Також через надлишок натрію виникають набряки, порушується обмін речовин, виникає затримка рідини в організмі, можуть посилюватися спазми судин, що особливо небезпечно для тих, хто страждає на захворювання серця.

У дітей надлишок натрію може підвищити ризик розвитку остеопорозу в зрілому віці, негативно впливає на ендокринну і нервову системи, порушує роботу підшлункової залози та нирок.

А от якщо солі в раціоні недостатньо, організм може запозичувати необхідні мікроелементи з тканин, тому людина відчуває слабкість у м'язах та запаморочення, швидко втомлюється, а її загальне самопочуття погіршується.

Скільки солі можна вживати

Згідно з дієтичними рекомендаціями МОЗ та UNICEF дорослим на добу слід вживати не більше 2,3 г натрію, що еквівалентно 5,75 г або ж одній чайній ложці кухонної солі.

Всесвітня організація охорони здоров'я та Міжнародне товариство гіпертонії встановлюють дещо нижчу норму - не більше 2 г натрію на день. А Американська асоціація серця стверджує, що краще уникати перевищення 1,5 грама натрію, або приблизно пів чайної ложки кухонної солі на день, особливо у разі високого кров'яного тиску.

Не варто перевищувати рекомендовану добову норму солі (фото: Freepik)

Дітям з 4 до 8 років не рекомендовано вживати понад 1,9 г натрію, тобто 4,75 г солі на день.

Особливо обережним з вживанням солі варто бути в таких випадках:

хвороби нирок;

виразкова хвороба шлунку або гастрит з підвищеною кислотністю;

порушення в роботі підшлункової залози;

запальні процеси у кишківнику;

скупчення рідини в черевній порожнині;

ревматизм;

захворювання серцево-судинної системи, серцева недостатність, гіпертонія;

захворювання шкіри;

хронічні запальні процеси носа та очей, глаукома.

У разі хронічних захворювань слід порадитися зі своїм лікарем про можливу кількість солі в їжі та оптимальний раціон.

Як знизити рівень солі в раціоні

Точно виміряти, скільки споживається натрію, вкрай складно, адже він міститься не тільки в кухонній солі, але й в консервованих продуктах та овочах.

За оцінками американських науковців, овочі, фрукти, боби, горіхи та молочні продукти є багатими джерелами калію, і вживання більшої кількості цих продуктів може знизити рівень натрію.

В консервованих продуктах може бути забагато солі (фото: Freepik)

Також можна поекспериментувати в приготуванні їжі, використовуючи більше трав і спецій і менше солі - томатний суп з низьким вмістом хлориду натрію, але приправлений часником, селерою, орегано, лавровим листям і чорним перцем, так само смачний, як і суп з сіллю.

До того ж дослідження показують, що гострі приправи, такі як перець чилі, і кислоти, наприклад, лимонний сік і оцет, можуть посилити смак солі.

Крім цього, певні консервовані продукти, такі як боби та овочі, часто містять багато солі та натрію - зливши воду і промивши вміст, ви можете зменшити навантаження на організм.

Пам'ятайте, що загальний режим харчування важливіший, ніж будь-який один інгредієнт. Наприклад, середземноморська дієта може знизити ризик серцево-судинних захворювань, вона містить багато продуктів, багатим на калій і не містить занадто багато натрію - та і в цьому випадку слід проконсультуватися з дієтологом.