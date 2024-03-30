Что будет, если есть много соли: польза и вред для организма

Как соль влияет на здоровье?

Хотя натрий необходим для сокращения мышц, в первую очередь избыточное потребление соли повышает уровень натрия, увеличивая риск высокого кровяного давления и сердечных заболеваний.

Исследования показали четкую закономерность: чем больше соли потребляется, тем выше наше кровяное давление. Кроме того, хотя эффект был самым сильным у людей, уже имевших высокое кровяное давление, исследователи также наблюдали повышения у людей, у которых давление было в норме.

Чрезмерное потребление соли может повысить давление (фото: Freepik)

Также из-за избытка натрия возникают отеки, нарушается обмен веществ, возникает задержка жидкости в организме, могут усиливаться спазмы сосудов, что особенно опасно для тех, кто страдает заболеваниями сердца.

У детей избыток натрия может повысить риск развития остеопороза в зрелом возрасте, оказывает негативное влияние на эндокринную и нервную системы, нарушает работу поджелудочной железы и почек.

А вот если соли в рационе недостаточно, организм может заимствовать необходимые микроэлементы из тканей, поэтому человек испытывает слабость в мышцах и головокружение, быстро устает, а его общее самочувствие ухудшается.

Сколько соли можно употреблять

Согласно диетическим рекомендациям Минздрава и UNICEF взрослым в сутки следует употреблять не более 2,3 г натрия, что эквивалентно 5,75 г или одной чайной ложке поваренной соли.

Всемирная организация здравоохранения и Международное общество гипертонии устанавливают несколько более низкую норму - не более 2 г натрия в день. А Американская ассоциация сердца утверждает, что лучше избегать превышения 1,5 г натрия или примерно половины чайной ложки поваренной соли в день, особенно в случае высокого кровяного давления.

Не стоит превышать рекомендованную суточную норму соли (фото: Freepik)

Детям с 4 до 8 лет не рекомендуется употреблять более 1,9 г натрия, то есть 4,75 г соли в день.

Особенно осторожным с употреблением соли следует быть в следующих случаях:

болезни почек;

язвенная болезнь желудка или гастрит с повышенной кислотностью;

нарушение в работе поджелудочной железы;

воспалительные процессы в кишечнике;

скопление жидкости в брюшной полости;

ревматизм;

заболевание сердечно-сосудистой системы, сердечная недостаточность, гипертония;

заболевание кожи;

хронические воспалительные процессы носа и глаз, глаукома

В случае хронических заболеваний следует посоветоваться со своим врачом о возможном количестве соли в пище и оптимальном рационе.

Как снизить уровень соли в рационе

Точно измерить, сколько потребляется натрия крайне сложно, ведь он содержится не только в поваренной соли, но и в консервированных продуктах и овощах.

По оценкам американских ученых, овощи, фрукты, бобы, орехи и молочные продукты являются богатыми источниками калия и употребление большего количества этих продуктов может снизить уровень натрия.

В консервированных продуктах может быть много соли (фото: Freepik)

Также можно поэкспериментировать в приготовлении пищи, используя больше трав и специй и меньше соли - томатный суп с низким содержанием хлорида натрия, но приправленный чесноком, сельдереем, орегано, лавровыми листьями и черным перцем, так же вкусен, как и суп с солью.

Более того, исследования показывают, что острые приправы, такие как перец чили и кислоты, например, лимонный сок и уксус, могут усилить вкус соли.

Кроме этого, определенные консервированные продукты, такие как бобы и овощи, часто содержат много соли и натрия - слив воду и промыв содержимое, вы можете уменьшить нагрузку на организм.

Помните, что общий режим питания важнее любого одного ингредиента. Например, средиземноморская диета может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, она содержит много продуктов, богатых калием и не содержит слишком много натрия - но и в этом случае следует проконсультироваться с диетологом.