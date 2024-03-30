Що буде, якщо їсти забагато солі: користь та шкода для організму

Натрій, який є в солі, є скрізь у нашому раціоні та є, беззаперечно, важливим мікроелементом для нашого організму. Однак, його надлишок, який трапляється частіше, ніж дефіцит, несе загрози для здоров'я.

Про те, чому і як надмірна кількість солі в раціоні може зашкодити організму, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

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Хоча натрій необхідний для скорочення м'язів, насамперед надмірне споживання солі підвищує рівень натрію, збільшуючи ризик високого кров'яного тиску та серцевих захворювань.

Дослідження показали чітку закономірність: чим більше солі споживається, тим вище наш кров'яний тиск. Крім того, хоча ефект був найсильнішим у людей, які вже мали високий кров'яний тиск, дослідники також спостерігали підвищення у людей, у яких тиск був в нормі.

Надмірне споживання солі може підвищити тиск (фото: Freepik)

Також через надлишок натрію виникають набряки, порушується обмін речовин, виникає затримка рідини в організмі, можуть посилюватися спазми судин, що особливо небезпечно для тих, хто страждає на захворювання серця.

У дітей надлишок натрію може підвищити ризик розвитку остеопорозу в зрілому віці, негативно впливає на ендокринну і нервову системи, порушує роботу підшлункової залози та нирок.

А от якщо солі в раціоні недостатньо, організм може запозичувати необхідні мікроелементи з тканин, тому людина відчуває слабкість у м'язах та запаморочення, швидко втомлюється, а її загальне самопочуття погіршується.

Скільки солі можна вживати

Згідно з дієтичними рекомендаціями МОЗ та UNICEF дорослим на добу слід вживати не більше 2,3 г натрію, що еквівалентно 5,75 г або ж одній чайній ложці кухонної солі.

Всесвітня організація охорони здоров'я та Міжнародне товариство гіпертонії встановлюють дещо нижчу норму - не більше 2 г натрію на день. А Американська асоціація серця стверджує, що краще уникати перевищення 1,5 грама натрію, або приблизно пів чайної ложки кухонної солі на день, особливо у разі високого кров'яного тиску.

Не варто перевищувати рекомендовану добову норму солі (фото: Freepik)

Дітям з 4 до 8 років не рекомендовано вживати понад 1,9 г натрію, тобто 4,75 г солі на день.

Особливо обережним з вживанням солі варто бути в таких випадках:

хвороби нирок;

виразкова хвороба шлунку або гастрит з підвищеною кислотністю;

порушення в роботі підшлункової залози;

запальні процеси у кишківнику;

скупчення рідини в черевній порожнині;

ревматизм;

захворювання серцево-судинної системи, серцева недостатність, гіпертонія;

захворювання шкіри;

хронічні запальні процеси носа та очей, глаукома.

У разі хронічних захворювань слід порадитися зі своїм лікарем про можливу кількість солі в їжі та оптимальний раціон.

Як знизити рівень солі в раціоні

Точно виміряти, скільки споживається натрію, вкрай складно, адже він міститься не тільки в кухонній солі, але й в консервованих продуктах та овочах.

За оцінками американських науковців, овочі, фрукти, боби, горіхи та молочні продукти є багатими джерелами калію, і вживання більшої кількості цих продуктів може знизити рівень натрію.

В консервованих продуктах може бути забагато солі (фото: Freepik)

Також можна поекспериментувати в приготуванні їжі, використовуючи більше трав і спецій і менше солі - томатний суп з низьким вмістом хлориду натрію, але приправлений часником, селерою, орегано, лавровим листям і чорним перцем, так само смачний, як і суп з сіллю.

До того ж дослідження показують, що гострі приправи, такі як перець чилі, і кислоти, наприклад, лимонний сік і оцет, можуть посилити смак солі.

Крім цього, певні консервовані продукти, такі як боби та овочі, часто містять багато солі та натрію - зливши воду і промивши вміст, ви можете зменшити навантаження на організм.

Пам'ятайте, що загальний режим харчування важливіший, ніж будь-який один інгредієнт. Наприклад, середземноморська дієта може знизити ризик серцево-судинних захворювань, вона містить багато продуктів, багатим на калій і не містить занадто багато натрію - та і в цьому випадку слід проконсультуватися з дієтологом.