Что будет, если есть много соли: польза и вред для организма
Натрий, который есть в соли, есть везде в нашем рационе и, безусловно, является важным микроэлементом для нашего организма. Однако его избыток, который встречается чаще, чем дефицит, несет угрозы для здоровья.
О том, почему и как избыточное количество соли в рационе может нанести вред организму, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: сайт Министерства здравоохранения Украины, UNICEF Украина, Institute For Health Metrics and Evaluation, Centers for Disease Control and Prevention, Лаборатория Диамеб, The New York Times.
Как соль влияет на здоровье?
Хотя натрий необходим для сокращения мышц, в первую очередь избыточное потребление соли повышает уровень натрия, увеличивая риск высокого кровяного давления и сердечных заболеваний.
Исследования показали четкую закономерность: чем больше соли потребляется, тем выше наше кровяное давление. Кроме того, хотя эффект был самым сильным у людей, уже имевших высокое кровяное давление, исследователи также наблюдали повышения у людей, у которых давление было в норме.
Чрезмерное потребление соли может повысить давление (фото: Freepik)
Также из-за избытка натрия возникают отеки, нарушается обмен веществ, возникает задержка жидкости в организме, могут усиливаться спазмы сосудов, что особенно опасно для тех, кто страдает заболеваниями сердца.
У детей избыток натрия может повысить риск развития остеопороза в зрелом возрасте, оказывает негативное влияние на эндокринную и нервную системы, нарушает работу поджелудочной железы и почек.
А вот если соли в рационе недостаточно, организм может заимствовать необходимые микроэлементы из тканей, поэтому человек испытывает слабость в мышцах и головокружение, быстро устает, а его общее самочувствие ухудшается.
Сколько соли можно употреблять
Согласно диетическим рекомендациям Минздрава и UNICEF взрослым в сутки следует употреблять не более 2,3 г натрия, что эквивалентно 5,75 г или одной чайной ложке поваренной соли.
Всемирная организация здравоохранения и Международное общество гипертонии устанавливают несколько более низкую норму - не более 2 г натрия в день. А Американская ассоциация сердца утверждает, что лучше избегать превышения 1,5 г натрия или примерно половины чайной ложки поваренной соли в день, особенно в случае высокого кровяного давления.
Не стоит превышать рекомендованную суточную норму соли (фото: Freepik)
Детям с 4 до 8 лет не рекомендуется употреблять более 1,9 г натрия, то есть 4,75 г соли в день.
Особенно осторожным с употреблением соли следует быть в следующих случаях:
- болезни почек;
- язвенная болезнь желудка или гастрит с повышенной кислотностью;
- нарушение в работе поджелудочной железы;
- воспалительные процессы в кишечнике;
- скопление жидкости в брюшной полости;
- ревматизм;
- заболевание сердечно-сосудистой системы, сердечная недостаточность, гипертония;
- заболевание кожи;
- хронические воспалительные процессы носа и глаз, глаукома
В случае хронических заболеваний следует посоветоваться со своим врачом о возможном количестве соли в пище и оптимальном рационе.
Как снизить уровень соли в рационе
Точно измерить, сколько потребляется натрия крайне сложно, ведь он содержится не только в поваренной соли, но и в консервированных продуктах и овощах.
По оценкам американских ученых, овощи, фрукты, бобы, орехи и молочные продукты являются богатыми источниками калия и употребление большего количества этих продуктов может снизить уровень натрия.
В консервированных продуктах может быть много соли (фото: Freepik)
Также можно поэкспериментировать в приготовлении пищи, используя больше трав и специй и меньше соли - томатный суп с низким содержанием хлорида натрия, но приправленный чесноком, сельдереем, орегано, лавровыми листьями и черным перцем, так же вкусен, как и суп с солью.
Более того, исследования показывают, что острые приправы, такие как перец чили и кислоты, например, лимонный сок и уксус, могут усилить вкус соли.
Кроме этого, определенные консервированные продукты, такие как бобы и овощи, часто содержат много соли и натрия - слив воду и промыв содержимое, вы можете уменьшить нагрузку на организм.
Помните, что общий режим питания важнее любого одного ингредиента. Например, средиземноморская диета может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, она содержит много продуктов, богатых калием и не содержит слишком много натрия - но и в этом случае следует проконсультироваться с диетологом.
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