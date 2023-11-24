Чим корисні ягоди

Найбільш поширені ягоди - полуниця, чорниця, ожина, малина і журавлина, багаті на необхідні поживні речовини, такі як вітамін С, фолієва кислота, клітковина і калій.

Ягоди, такі як асаї, бузина і годжі, також багаті на поживні речовини і приносять аналогічну користь для здоров'я.

Багато досліджень, проведених десятиліття тому, показують, що ягоди допомагають знизити ризик серцевих захворювань, деяких видів раку та деменції, а також діабету 2 типу, а також допомагають контролювати системне запалення, яке пов'язане з безліччю захворювань.

Навіть узимку ягоди доступні, їх можна купити у замороженому вигляді у магазинах. Ви можете додавати їх у смузі, випічку або просто їсти сирими.

Що буде, якщо їсти ягоди щодня

Якість вашого харчування покращиться

Ягоди - це одні з найбагатших поживними речовинами рослинні продукти, які ви можете включити в свій раціон.

Журавлина, чорниця, ожина, малина та полуниця низькокалорійні (близько 60-80 калорій на чашку свіжих ягід) і багаті на численні вітаміни, мінерали та інші біологічно активні сполуки, необхідні для здоров'я та профілактики захворювань.

Деякі з найважливіших поживних речовин у ягодах включають клітковину, вітамін С, фолієву кислоту, калій, марганець, вітамін К та поліфеноли, включаючи антоціани та дубильні речовини. Ще однією перевагою є те, що ви отримуєте всі ці корисні поживні речовини, споживаючи мало калорій.

Ваш мозок буде працювати краще

Численні дослідження доводять, що ягоди здатні підтримувати нашу пам'ять та когнітивні функції з віком. Ягоди є одним з основних харчових компонентів дієти MIND, яка знижує ризик неврологічних порушень.

Дієта MIND рекомендує вживати ягоди не рідше двох разів на тиждень. Вважається, що ягоди покращують здоров'я мозку, покращуючи судинну функцію мозку та зменшуючи запалення.

Рівень цукру у крові стабілізується

Дослідження показують, що завдяки клітковині та іншим корисним біологічно активним сполукам, присутнім у ягодах, вони можуть допомогти стабілізувати рівень цукру в крові та рівень інсуліну, допомагаючи уникнути підвищень та знижень, які, як відомо, збільшують ризик метаболічного синдрому та діабету 2 типу.

Наприклад, одне дослідження показало, що вживання ягід у складі їжі або перекушування з іншими вуглеводами може допомогти знизити рівень цукру в крові та рівень інсуліну, а також зменшити постпрандіальну гіперглікемію та гіперінсулінемію у дорослих з надмірною вагою або ожирінням та резистентністю до інсуліну.

Ягоди – це дуже корисний продукт (фото: shutterstock.com)

Ви проживете довше

В іншому дослідженні, проведеному дослідниками Гарвардської школи охорони здоров'я, опублікованому в журналі BMC Medicine, вивчалося споживання більшої кількості флавоноїдів серед більш ніж 100 000 учасників дослідження та зазначалося, що ті, хто споживав більше флавоноїдів, жили довше.

Чорниця була одним із продуктів, найбільш сильно пов'язаних зі зниженням ризику смерті. Дослідники відзначили зниження ризику смерті на 5% на кожні 3,5 порції на тиждень. Автори припускають, що збільшення в раціоні продуктів, багатих на флавоноїди, таких як чорниця та інші ягоди, може допомогти вам подовжити своє життя.

Включайте ягоди до вашого раціону (фото: shutterstock.com)

Ви знизите ризик серцево-судинних захворювань

Дослідження показали, що ягоди вважаються корисними для серця через флавоноїди, що містяться в них, які допомагають знизити ризик розвитку серцевих захворювань.

Вчені вважають, що концентрація антиоксидантів та покращення функції кровоносних судин є двома основними шляхами, за допомогою яких ці потужні суперпродукти знижують ризик серцевих захворювань.

В оглядовій статті, опублікованій у журналі Frontiers in Nutrition, автори дійшли висновку, що дієта, багата на ягоди, багаті антоціани, значно знижує ризик ішемічної хвороби серця, серцево-судинних захворювань і смертності від серцево-судинних захворювань.

Ви покращите здоров'я очей

Ягоди мають протизапальні властивості, які можуть допомогти захистити ваші очі від пошкодження ультрафіолетом.

Дослідження, опубліковане в журналі Nutrients, показало, що ягоди годжі збільшують щільність макулярного пігменту, що є біомаркером, пов'язаним із зниженням ризику вікової дегенерації жовтої плями, основною причиною сліпоти серед людей похилого віку.

Ягоди годжі багаті на зеаксантин, один з основних каротиноїдів, присутніх у макулі, який допомагає боротися з окислювальним стресом, викликаним ультрафіолетовим випромінюванням.

Традиційні ягоди також можуть допомогти захистити ваш зір, оскільки вони містять вітамін С та інші антиоксиданти, які допомагають захистити ваші очі з віком.