Що буде, якщо відмовитись на місяць від шоколаду

Деякі різновиди шоколаду можуть негативно впливати на здоров'я, й навіть корисним темним шоколадом - найбагатшим по продуктах какао і який вважається джерелом антиоксидантів - можна зловживати.
Якщо виникає побоювання, що ваші звички щодо цих популярних ласощів негативно позначаються на здоров'ї, можна тимчасово встановити для себе солодке табу.
Який ефект може бути при відмові від шоколаду на місяць - читайте у матеріалі нижче.
Напевно, багато хто звертав увагу на особливість потягу до шоколаду. Це можна пояснити фізіологічною дією на організм людини алкалоїдами, такими як теобромін і фенетиламін, на які багатий продукт.
Крім того, опубліковане у Wiley Online Library дослідження американських вчених показує, що споживання шоколаду, особливо чорного, асоційоване зі зменшенням депресивних симптомів. Коли ми ласуємо шоколадом, може збільшуватися кількість ендогенних амінів, зокрема, фенілаланіну - нейромодулятора, який бере участь у регуляції настрою людини та відповідно в патогенезі депресії.
Крім того, споживання шоколаду супроводжується приємними відчуттями, що позитивно впливають на нейротрансмітерні системи - дофамін, серотонін та ендорфіни.
Як рекомендують у МОЗ України, купуючи шоколад, обов'язково звертайте увагу на склад: віддавайте перевагу шоколаду з вмістом какао 70% і більше, в якому відсутні "зайві" інгредієнти: жири, олії, цукор тощо.
Так, інші види, такі як білий та молочний шоколад, можуть містити жир та доданий цукор.
У будь-якому випадку - головне, щоб шоколад дійсно приносив користь і підіймав настрій, його слід вживати помірно.
Хоча спочатку відмова від шоколаду може здатися важкою, але може творити дива як для вашого розуму, так і для тіла. У перелік таких "бонусів", якщо не вживати шоколаду протягом 30 днів, входять: від кращого нічного відпочинку до меншої кількості перепадів настрою. Зупинімося на ефектах докладніше.
У дослідженні, проведеному JAMA Internal Medicine, було виявлено, що існує пряма кореляція між вищим споживанням доданого цукру та підвищеним ризиком смертності від серцево-судинних захворювань. Замінивши свою звичку шоколаду на більш здорові альтернативи, такі як фрукти та горіхи, можна знизити ризик смерті від серцево-судинних захворювань.
Згідно з опублікованим у National Library of Medicine в 2018-му дослідженні, було виявлено, що дієти з високим вмістом цукру можуть збільшити ризик розвитку нежирової хвороби печінки. Зменшуючи споживання шоколаду, ви можете допомогти зменшити ризик цього захворювання, а також зменшити ризик розвитку діабету та ожиріння.
Якщо ви поласували шоколадом наприкінці дня, можна пізніше зіштовхнутися зі складнощами заснути. Це тому, що шоколад містить кофеїн і може тримати вас у тонусі.
Як зазначає американський дієтолог, магістр наук у галузі охорони здоров'я Даніель МакЕвой, кофеїн гарний у помірних кількостях, але якщо ви ковтаєте каву вранці, шоколад вдень чи ввечері - це може значно порушити ваш сон, повідомляє Eat This, Not That!
"Кофеїн також може сприяти занепокоєнню, тому зменшення його кількості може допомогти вам почуватися більш розслабленим", - додає фахівець.
При відмові від шоколаду людина також відмовляється від цукру, що може врівноважувати наш настрій, оскільки позбавляється однієї з основних причин дратівливості, говорить лікар-дієтолог і директор з рецептур в ASYSTEM Джей Коуін.
Експерт пояснює, що цукор - це токсин, який може виснажувати енергію, а також завдавати шкоди рівню цукру в крові, що може "привести до перепадів настрою, потягу до їжі та іншої нездорової поведінки".
Виняток шоколаду з раціону, навіть якщо це лише на місяць, допоможе скоротити споживання калорій і цукру, що згодом може призвести до втрати ваги.
"Оскільки доданий цукор часто прихований в продуктах харчування та напоях, особливо в шоколаді, може бути складно відстежити, скільки цукру ви їсте щодня. А скорочення кількості доданого цукру може допомогти вам схуднути та покращити загальний стан здоров'я", - розповідає дієтолог Коуїн.
До речі, перед цим ми писали, що станеться з організмом, якщо кожен день є темний шоколад.
А також розповідали, які є швидкі та надійні способи відрізнити справжній шоколад від підробки.