Що буде, якщо відмовитись на місяць від шоколаду

Особливості шоколаду

Напевно, багато хто звертав увагу на особливість потягу до шоколаду. Це можна пояснити фізіологічною дією на організм людини алкалоїдами, такими як теобромін і фенетиламін, на які багатий продукт.

Крім того, опубліковане у Wiley Online Library дослідження американських вчених показує, що споживання шоколаду, особливо чорного, асоційоване зі зменшенням депресивних симптомів. Коли ми ласуємо шоколадом, може збільшуватися кількість ендогенних амінів, зокрема, фенілаланіну - нейромодулятора, який бере участь у регуляції настрою людини та відповідно в патогенезі депресії.

Крім того, споживання шоколаду супроводжується приємними відчуттями, що позитивно впливають на нейротрансмітерні системи - дофамін, серотонін та ендорфіни.

Як рекомендують у МОЗ України, купуючи шоколад, обов'язково звертайте увагу на склад: віддавайте перевагу шоколаду з вмістом какао 70% і більше, в якому відсутні "зайві" інгредієнти: жири, олії, цукор тощо.

Так, інші види, такі як білий та молочний шоколад, можуть містити жир та доданий цукор.

У будь-якому випадку - головне, щоб шоколад дійсно приносив користь і підіймав настрій, його слід вживати помірно.

Що буде при тимчасовій відмові від шоколаду

Хоча спочатку відмова від шоколаду може здатися важкою, але може творити дива як для вашого розуму, так і для тіла. У перелік таких "бонусів", якщо не вживати шоколаду протягом 30 днів, входять: від кращого нічного відпочинку до меншої кількості перепадів настрою. Зупинімося на ефектах докладніше.

Зниження ризику серцево-судинних захворювань

У дослідженні, проведеному JAMA Internal Medicine, було виявлено, що існує пряма кореляція між вищим споживанням доданого цукру та підвищеним ризиком смертності від серцево-судинних захворювань. Замінивши свою звичку шоколаду на більш здорові альтернативи, такі як фрукти та горіхи, можна знизити ризик смерті від серцево-судинних захворювань.

Зменшується ризик неалкогольної жирової хвороби печінки

Згідно з опублікованим у National Library of Medicine в 2018-му дослідженні, було виявлено, що дієти з високим вмістом цукру можуть збільшити ризик розвитку нежирової хвороби печінки. Зменшуючи споживання шоколаду, ви можете допомогти зменшити ризик цього захворювання, а також зменшити ризик розвитку діабету та ожиріння.

Покращення сну

Якщо ви поласували шоколадом наприкінці дня, можна пізніше зіштовхнутися зі складнощами заснути. Це тому, що шоколад містить кофеїн і може тримати вас у тонусі.

Як зазначає американський дієтолог, магістр наук у галузі охорони здоров'я Даніель МакЕвой, кофеїн гарний у помірних кількостях, але якщо ви ковтаєте каву вранці, шоколад вдень чи ввечері - це може значно порушити ваш сон, повідомляє Eat This, Not That!

"Кофеїн також може сприяти занепокоєнню, тому зменшення його кількості може допомогти вам почуватися більш розслабленим", - додає фахівець.

Менше перепадів настрою

При відмові від шоколаду людина також відмовляється від цукру, що може врівноважувати наш настрій, оскільки позбавляється однієї з основних причин дратівливості, говорить лікар-дієтолог і директор з рецептур в ASYSTEM Джей Коуін.

Експерт пояснює, що цукор - це токсин, який може виснажувати енергію, а також завдавати шкоди рівню цукру в крові, що може "привести до перепадів настрою, потягу до їжі та іншої нездорової поведінки".

Можливість схуднути

Виняток шоколаду з раціону, навіть якщо це лише на місяць, допоможе скоротити споживання калорій і цукру, що згодом може призвести до втрати ваги.

"Оскільки доданий цукор часто прихований в продуктах харчування та напоях, особливо в шоколаді, може бути складно відстежити, скільки цукру ви їсте щодня. А скорочення кількості доданого цукру може допомогти вам схуднути та покращити загальний стан здоров'я", - розповідає дієтолог Коуїн.