Що буде, якщо цілий рік не купувати нового одягу: стиліст провела неймовірний експеримент

Одяг став моїм коханням

За словами Лорен, одяг був її великим коханням багато років. Вона чверть свого життя працювала і продовжує працювати зараз у фешн-індустрії. Браво веде колонки у глянсових журналах на тему моди, дає поради як стиліст і часто буває у магазинах одягу.

Якоїсь миті вона зрозуміла, що стала заглядати в бутіки не лише з робочих питань, а й просто так - особисто для себе.

Вона зізналася, що зрозуміла, що щось уже давно не так, коли вкотре завмерла біля величезної шафи з одягом з думками про те, що їй нема чого надіти. Потім вона почала ловити себе на тому, що купує одяг, коли у неї стрес і коли хочеться підняти собі настрій.

І за словами стиліста, купівля одягу для підняття настрою – не найгірша ідея. Але рівно доти, доки це не перетворюється на шкідливу звичку і не б'є по фінансах.

"Протягом багатьох років одяг був моєю "комфортною ковдрою" і підвищував упевненість у собі. Це було хобі, змагальним видом спорту та способом спілкування з людьми", - зізнається Браво.

Вона додає, що покупки згодом стали новим способом "заїсти" стрес, відволікти себе від життєвих проблем.

12 місяців без покупок

Напередодні Нового року Лорен пообіцяла собі, що у найближчі 12 місяців вона не купуватиме нового одягу.

"Я не перестала робити покупки повністю, зізнаюся чесно. Зрідка я поповнювала гардероб знахідками з вінтажних магазинів, які після зйомок просто не могла відірвати від свого серця. Але ці покупки я не розглядала як погану звичку Ціллю експерименту була боротьба зі швидкою модою", - підкреслює стилістка.

Вона зробила для себе багато цікавих відкриттів та визнає, що навчилася поєднувати між собою зовсім неймовірні речі. У її шафі виявилося багато одягу, який їй подобається і найважливіше – вона зрозуміла, що купівля нових речей зовсім не допомагає при стресі.

Стиліст Лорен Браво (фото: instagram.com/laurenbravo)

Головні висновки Лорен Браво

Я позбулася страху перед примірочними. Тільки коли я кинула ходити магазинами, я зрозуміла, скільки ненависті до себе ховається за цими фіранками. Коли блискавка не застібалася або вбрання, яке виглядало шикарно на манекені, здавалося на мені дивним і незграбним — я почувала себе погано. І ось перший плюс шопінг-детоксу - стрес у примірочних тебе більше не стосується.

Я навчилася багатошаровості. Якщо раніше я використовувала її просто як прийом, то тепер почала експлуатувати мало не щодня. І образи від цього лише виграли. Приталені водолазки під літні комбінезони, сорочки під светри з короткими рукавами, джемпери поверх суконь - зручно.

Ділитись і позичати у друзів - це секретна зброя, якою більшість з нас майже не користується. Ми почали частіше обмінюватися одягом, і це, скажу я вам, дуже весело.

Я перестала морочити голову, стоячи біля шафи. Повторення вдалих комбінацій розвантажує думки, ти знаєш, що виглядаєш добре і небанально. Адже ти не просто купила новий однотипний светр, а склала незвичайне комбо зі старим.

Більше не лікую нерви онлайн-шопінгом перед сном. Коли руки тягнуться до смартфона, я починаю думати: від чого біжу, що змушує мене нервувати? І виявляється, що нова сумочка не так вже мені й потрібна, і справа просто у важкому дні.

Лорен зазначає, що її експеримент не знайшов повністю щасливого фіналу, але чітко показав, що від забігів по магазинах та швидкої моди справді можна відмовитися.

Такі експерименти – відмінний крок до більш усвідомленого ставлення до свого гардеробу, хороша перевірка на шкідливі звички – відмовившись від хвилинного пориву купити новий одяг, людина швидше починає усвідомлювати, чи потрібна їй обновка для освіження образу або для того, щоб заглушити проблему.

Стиліст Лорен Браво (фото: instagram.com/laurenbravo)