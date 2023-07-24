Що буде, якщо цілий рік не купувати нового одягу: стиліст провела неймовірний експеримент

Фешн-експерти в останні роки все наполегливіше пропонують йти у бік усвідомленого вживання та повільної моди. Тобто - припинити використовувати покупку одягу заради трендів та миттєвих бажань. Британський стиліст Лорен Браво вирішила провести експеримент і спробувала - що буде, якщо не купувати собі цілий рік обновки.
Що вийшло з її експерименту – читайте у матеріалі Styler нижче.
За словами Лорен, одяг був її великим коханням багато років. Вона чверть свого життя працювала і продовжує працювати зараз у фешн-індустрії. Браво веде колонки у глянсових журналах на тему моди, дає поради як стиліст і часто буває у магазинах одягу.
Якоїсь миті вона зрозуміла, що стала заглядати в бутіки не лише з робочих питань, а й просто так - особисто для себе.
Вона зізналася, що зрозуміла, що щось уже давно не так, коли вкотре завмерла біля величезної шафи з одягом з думками про те, що їй нема чого надіти. Потім вона почала ловити себе на тому, що купує одяг, коли у неї стрес і коли хочеться підняти собі настрій.
І за словами стиліста, купівля одягу для підняття настрою – не найгірша ідея. Але рівно доти, доки це не перетворюється на шкідливу звичку і не б'є по фінансах.
"Протягом багатьох років одяг був моєю "комфортною ковдрою" і підвищував упевненість у собі. Це було хобі, змагальним видом спорту та способом спілкування з людьми", - зізнається Браво.
Вона додає, що покупки згодом стали новим способом "заїсти" стрес, відволікти себе від життєвих проблем.
Напередодні Нового року Лорен пообіцяла собі, що у найближчі 12 місяців вона не купуватиме нового одягу.
"Я не перестала робити покупки повністю, зізнаюся чесно. Зрідка я поповнювала гардероб знахідками з вінтажних магазинів, які після зйомок просто не могла відірвати від свого серця. Але ці покупки я не розглядала як погану звичку Ціллю експерименту була боротьба зі швидкою модою", - підкреслює стилістка.
Вона зробила для себе багато цікавих відкриттів та визнає, що навчилася поєднувати між собою зовсім неймовірні речі. У її шафі виявилося багато одягу, який їй подобається і найважливіше – вона зрозуміла, що купівля нових речей зовсім не допомагає при стресі.
Стиліст Лорен Браво (фото: instagram.com/laurenbravo)
Лорен зазначає, що її експеримент не знайшов повністю щасливого фіналу, але чітко показав, що від забігів по магазинах та швидкої моди справді можна відмовитися.
Такі експерименти – відмінний крок до більш усвідомленого ставлення до свого гардеробу, хороша перевірка на шкідливі звички – відмовившись від хвилинного пориву купити новий одяг, людина швидше починає усвідомлювати, чи потрібна їй обновка для освіження образу або для того, щоб заглушити проблему.
Стиліст Лорен Браво (фото: instagram.com/laurenbravo)
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