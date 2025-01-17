Що буде, якщо постійно заряджати телефон до 100%: багато хто про це не знає

Літій-іонні акумулятори відчувають стрес при підтримці 100 відсотків заряду, що може прискорити зниження ємності.

Щоб продовжити термін служби акумулятора, рекомендується підтримувати рівень заряду від 20 до 80 відсотків, коли це можливо. Така практика знижує навантаження на акумулятор і допомагає підтримувати його працездатність у довгостроковій перспективі.

Варто зазначити, що, коли ви заряджаєте телефон після досягнення 100 відсотків, виникає явище, відоме як "крапельна зарядка". Це означає, що під час тривалого під'єднання телефону до зарядного пристрою він потрапляє в цикл: втрачає невелику кількість заряду і знову заряджається.

Це не тільки призводить до надмірної витрати енергії, а й підвищує температуру пристрою. Згодом накопичення тепла може призвести до довготривалого пошкодження акумулятора і зниження його загальної продуктивності та терміну служби.

Хоча рідкісне перезарядження не матиме значного впливу, регулярна звичка так робити може призвести до передчасного зносу батареї.

Apple і Samsung пропонують налаштування для продовження терміну служби батареї та уповільнення її старіння (фото: The Conversation)

Поради щодо продовження терміну служби акумулятора

Встановлюйте останні оновлення програмного забезпечення, щоб пристрій відповідав поліпшенням енергоефективності від виробника.

Використовуйте оригінальні або сертифіковані зарядні пристрої, оскільки параметри потужності (ампери, вольти і вати) у несертифікованих зарядних пристроїв можуть відрізнятися і не відповідати стандартам безпеки.

Уникайте впливу високих температур на телефон. Apple і Samsung заявляють, що їхні пристрої найкраще працюють за температури навколишнього середовища від 0 до 35 градусів за Цельсієм.

Обмежуйте зарядку до 80 відсотків від повної ємності і не допускайте падіння заряду нижче 20 відсотків.

Не залишайте телефон під'єднаним до зарядного пристрою на тривалий час, наприклад на ніч, і вимикайте його від мережі, якщо батарея зарядилася до 100 відсотків.

Розміщуйте телефон у місці з хорошою вентиляцією під час заряджання, уникайте його знаходження під ковдрою, подушкою або тілом, поки він підключений до джерела живлення.

Слідкуйте за станом батареї, щоб виявити незвичні тенденції, як-от надмірний час заряджання або швидке розряджання.

Якщо ви помітили, що телефон сильно нагрівається або задня частина здулася, зверніться до авторизованого сервісного центру для перевірки та ремонту.